Архівні фотографії. Що побачив нацистський солдат в Україні?

Влітку 1941 року Дітер Келлер був одним із мільйонів нацистських солдатів, які вторглися на територію СРСР під час «Операції Барбаросса».

Келлер (на фото, що вище) пережив війну і врешті решт повернувся до мирного життя з колекцією контрабандних фотографій – злодіянь, свідками яких він був.

Ці зображення залишалися секретними, допоки Келлер не помер. У 2010 році колекціонер дізнався про ці фотографії й домовився про купівлю 201 фотографії, які спочатку були продані дочкою Келлера художній галереї. Зображення були нещодавно перетворені в книгу «Око війни» невеликим німецьким видавництвом.​

На жодній з фотографій немає підпису*, але подружжя Ана Друг і Томас Густ, які опублікували книгу, розповіли Радіо Свобода, що Келлер був дислокований у прикордонних районах нинішньої України і Білорусі.

Подружжя каже, що, як вважається, Келлер закохався в місцеву жінку, яка працювала перекладачем для гітлерівців в Україні.

Цей небезпечний роман із перекладачкою пояснює, як він придбав фотоапарат і плівки радянського виробництва, які він використовував для своїх «незаконних» світлин. Фотографувати фронтові нацистські «операції» було заборонено.

Келлер використав 35-міліметрову камеру FED (на фото), зроблену в Україні і названу на честь Фелікса Дзержинського. «Залізний Фелікс» був комуністичним чиновником, який очолював криваву таємну поліцію, Всеросійську надзвичайну комісію (ВНК), яка згодом стала КДБ.

Деякі українці спочатку вітали нацистських загарбників. Після Голодомору-геноциду, коли радянський диктатор Йосип Сталін і чиновники-комуністи влаштували штучний голод, який убив мільйони українців на початку 1930-х років, багато хто вважав, що ворог їхнього ворога є другом.

Але жахлива реальність полягала в тому, що нацисти планували вбити більшість слов'янських людей у Європі і замінити їх «расово вищими» поселенцями.

Багато з фотографій Келлера занадто шокуючі, щоб бути тут опублікованими, вони демонструють захоплення смертю і різаниною, а також естетикою, яка лякає.

Оскільки єдиним джерелом інформації про життя Келлера є його дочка, неможливо з упевненістю сказати, якими були його завдання під час війни, або чи був він причетний до звірств, які він задокументував, Але дочка каже, що його участь у війні була адміністративною.

Томас Густ каже, що перед війною Келлер брав участь в опорі нацистському режиму «доти, поки він жив в умовах диктатури».

Густ зауважує, що Келлер організував підпільні зустрічі в 1930-х роках між колекціонерами і деякими в основному єврейськими художниками, чиї роботи були тоді заборонені. Густ вважає, що «цього було б достатньо, щоб його точно відправили в концтабір».

За словами Густа, після війни Келлер витратив роки на пошуки перекладачки, в яку він закохався.