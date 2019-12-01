Прощавай, Леніне: декомунізація по-угорськи

Статуя Леніна в місті Залаеґерсеґ, що на заході Угорщини (вгорі). Фото: Fortepan/Krantz Karoly, 1975 рік Пам’ятник засновникові СРСР знесли в 1991 році, зараз він у міському сховищі. На його місці встановили конструкцію, яка покриває камінь із витесаним гербом міста.

Кубістична статуя комуністичних філософів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (вгорі). ​ Фото: Fortepan/Hlatky Katalin-Fokert, 1977 рік У 2019 році на це місце перемістити статую комуністичного політика-реформатора Імре Надя. До цього вона стояла за відомою будівлею угорського парламенту. Надя стратили через його роль в Угорському повстанні проти радянської надвлади в 1956 році.

Меморіал Другої світової війни перед будівлею міської ради Дьєру зображає радянського солдата з автоматом, який закликає йти вперед, до перемоги (ліворуч). Фотo: Fortepan/Uvaterv, 1969 рік Пам’ятник у 1990 році перенесли на міський цвинтар, а на його місці посадили дерево.

Статую червоноармійця знесли з його п’єдесталу під час Угорського повстання в 1956 році (вгорі). Фото: Fortepan/Nagy Gyula, 1956 рік Більшість інших, менш політично заангажованих фігур комплексу Статуї Свободи, яка стоїть на пагорбі Ґеллерт у Будапешті, залишилися. Як і низка інших статуй комуністичної доби, статуя солдата зараз стоїть у Парку пам’яті поза містом.

25-метрова статуя Йосипа Сталіна в Будапешті (вгорі), яку комуністичні лідери Угорщини називали «подарунком» радянському диктаторові від угорського народу. Історичне фото зроблене 1 травня 1956 року, за п’ять місяців перед тим, як пам’ятник знесли, «обезголовили» і поволочили столичними вулицями. Фoto: Fortepan/Adomanyazo, 1956 рік У 2006 році на цьому місці збудували скульптуру в пам’ять про події 1956 року. Зараз пам’ятник накритий захисним брезентом у зв’язку з проведенням там робіт, пов’язаних із масштабним і суперечливим переплануванням.

Леніна (вгорі) замінив пам’ятник шкільному вчителеві Арпаду Бруснаї в місті Веспрем, що на заході Угорщини. Бруснаї брав участь в Угорському повстанні 1956 року в цьому місті. Комуністична влада повісила вчителя у 1958 році.​ Фoto: Fortepan/Marton Gabor, 1962 рік

П’ятиметрова статуя партизана Другої світової війни з хромованої сталі на вершині пагорба височіє над містом Шалґотар’ян (вгорі). Фoto: Fortepan/Magyar Rendor, 1982 рік Пам’ятник прибрали в 1993 році, і зараз він стоїть на менш помітному місці за межами центру міста. На місці блискучого партизана тепер оглядова платформа, увінчана угорським прапором.​

А це – пам’ятник радянським солдатам, який колись споглядав на головну площу міста Дебрецен, що на сході країни (вгорі): молода родина вітає радянських солдатів в Угорщині під час Другої світової війни. Спочатку на п’єдесталі монументу були викарбувані імена полеглих червоноармійців. Фoto: Fortepan/Inkey Tibor, 1972 рік У 1993 році пам’ятник перенесли на кілька метрів, далі від центру площі. Імена полеглих радянських солдатів прибрали у зв’язку із зниженням п’єдесталу (внизу).

Видатний пам’ятник часів комунізму, який залишився непорушеним. Це – Мавзолей Руху «робітничого класу» на цвинтарі Керепеші в Будапешті, найвідомішому некрополі міста. Фoto: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentacios Kozpont, 1968 рік Багато урн усередині цього мавзолею містять останки видатних угорських комуністів. Але більшість місць для них сьогодні порожні. Напис над трьома фігурами: «Вони жили задля комунізму і народу».

Ленін спостерігає за центральною площею міста Комло (вгорі). Фoto: Fortepan/Magyar Pal, 1962 рік Після того, як пам’ятник знесли, місце залишалося порожнім до 2000 року, коли в місті закрили вугільну шахту. Тоді звідти привезли улюблений пам’ятник дітям-музикантам, який заповнив порожній п’єдестал. А повалена статуя Леніна знайшла притулок у міському музеї перед тим, як її купив приватний колекціонер.

Колишній пам’ятник Червоній армії в центральному парку Будапешта (вгорі) замінив велетенський кам’яний хрест, напис на якому присвячений «нашим співвітчизникам, які загинули в радянських трудових таборах». Фoto: Fortepan/Gyongyi, 1974 рік

Ленін показує на захід у Дебрецені (вгорі). Фoto Fortepan/MHSZ, 1977 рік Сьогодні на цьому місці стоїть сонячний годинник із крилами фенікса на кінці стрілки, засаджений довкола декоративними рослинами.

Відкриття кам’яного пам’ятника в центрі Будапешту в день народження Сталіна (ліворуч). Напис на ньому: «Від вдячного угорського народу великому Сталінові». Фoto: Fortepan/Magyar Rendor, 1949 pік Статую знесли з п’єдесталу в 1956 році. Зараз там стоїть пам’ятник жертвам першої Угорської революції 1848 року.