Від Канади до Австралії: протести проти обмежень у зв'язку з COVID-19 у фотографіях

Демонстранти в різних країнах світу від Канади до Австралії на минулих вихідних, 12-13 лютого, вийшли на вулиці з протестом проти обмежень у зв'язку з COVID-19.
Прикладом для наслідування стали протести водіїв вантажівок у Канаді, які вимагали покласти край обмеженням впровадженим через пандемію коронавірусу, як от щеплення та інші.
Прикладом для наслідування стали протести водіїв вантажівок у Канаді, які вимагали покласти край обмеженням впровадженим через пандемію коронавірусу, як от щеплення та інші.