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Від Канади до Австралії: протести проти обмежень у зв'язку з COVID-19 у фотографіях

Демонстранти в різних країнах світу від Канади до Австралії на минулих вихідних, 12-13 лютого, вийшли на вулиці з протестом проти обмежень у зв'язку з COVID-19.

Прикладом для наслідування стали протести водіїв вантажівок у Канаді, які вимагали покласти край обмеженням впровадженим через пандемію коронавірусу, як от щеплення та інші.

Канадська поліція готується відтіснити протестувальників, які блокують доступ до мосту Амбассадор. Демонстранти вимагають припинення обмежень впроваджених через COVID-19. Віндзор, Онтаріо, Канада. 12 лютого 2022 року. Амбассадор є важливим прикордонним мостом між США та Канадою, який пролягає через річку Детройт і з&#39;єднує міста Детройт у США і Віндзор у Канаді. Суддя наказав демонстрантам припинити 5-денну блокаду мосту, наслідком якої є зупинення товарообігу між двома країнами&nbsp;
1 Канадська поліція готується відтіснити протестувальників, які блокують доступ до мосту Амбассадор. Демонстранти вимагають припинення обмежень впроваджених через COVID-19. Віндзор, Онтаріо, Канада. 12 лютого 2022 року.

Амбассадор є важливим прикордонним мостом між США та Канадою, який пролягає через річку Детройт і з'єднує міста Детройт у США і Віндзор у Канаді. Суддя наказав демонстрантам припинити 5-денну блокаду мосту, наслідком якої є зупинення товарообігу між двома країнами 
Поліція затримує протестувальника під час демонстрацій проти обмежень пов&#39;язаних із COVID-19. Віндзор, Онтаріо, Канада, 13 лютого 2022 року. У неділю, 13 лютого, канадська поліція знову намагалася звільнити ключовий прикордонний міст зі США
2 Поліція затримує протестувальника під час демонстрацій проти обмежень пов'язаних із COVID-19. Віндзор, Онтаріо, Канада, 13 лютого 2022 року.

У неділю, 13 лютого, канадська поліція знову намагалася звільнити ключовий прикордонний міст зі США
Протестувальники проти обмежень, пов&#39;язаних із коронавірусною хворобою, стоять перед кордоном канадських поліцейських. Віндзор, Онтаріо. Канада. 12 лютого 2022 року &nbsp;
3 Протестувальники проти обмежень, пов'язаних із коронавірусною хворобою, стоять перед кордоном канадських поліцейських. Віндзор, Онтаріо. Канада. 12 лютого 2022 року

 
Водії вантажівок та інші демонстранти протестують проти обмежень пов&#39;язаних із пандемією COVID-19 в Оттаві, Онтаріо, Канада.12 лютого 2022 року. Через проведення демонстрацій було паралізовано центр канадської столиці
4 Водії вантажівок та інші демонстранти протестують проти обмежень пов'язаних із пандемією COVID-19 в Оттаві, Онтаріо, Канада.12 лютого 2022 року.

Через проведення демонстрацій було паралізовано центр канадської столиці
Демонстранти готують сніданок біля будівлі парламенту Канади в Оттаві під час протестів проти впроваджених обмежень у зв&#39;язку з COVID-19. Оттава, Онтаріо, 13 лютого 2022 року. Протестувальники вимагають припинити щеплення від&nbsp;COVID-19, а також скасувати інші обмеження пов&#39;язані з пандемією. Демонстрації по всій Канаді тривають вже треті вихідні, водночас в інших країнах світу проводяться демонстрації солідарності з канадійцями
5 Демонстранти готують сніданок біля будівлі парламенту Канади в Оттаві під час протестів проти впроваджених обмежень у зв'язку з COVID-19. Оттава, Онтаріо, 13 лютого 2022 року.

Протестувальники вимагають припинити щеплення від COVID-19, а також скасувати інші обмеження пов'язані з пандемією. Демонстрації по всій Канаді тривають вже треті вихідні, водночас в інших країнах світу проводяться демонстрації солідарності з канадійцями
До сутичок між поліцейськими та протестувальниками проти вакцинації та обмежень через COVID-19 дійшло&nbsp;під час протесту на вулиці Шампз-Елізе у Парижі, Франція, 12 лютого 2022 року
6 До сутичок між поліцейськими та протестувальниками проти вакцинації та обмежень через COVID-19 дійшло під час протесту на вулиці Шампз-Елізе у Парижі, Франція, 12 лютого 2022 року
Демонстрант відвертається від сльозогінного газу на площі Італії в Парижі, 12 лютого 2022 року. Тим часом до столиці Франції продовжують прибувати протестувальники, які називають себе &laquo;Convoi de la Liberte&raquo; (Колона свободи). Тисячі протестувальників з усієї Франції, натхненні канадськими далекобійниками, які паралізували прикордонний рух із США, прямували 11 лютого авомобілями до Парижа. Деякі сподівалися заблокувати столицю, незважаючи на попередження поліції. Серед протестувальників є багато активістів, які борються з вакцинацією від коронавірусу, а також люди, які протестують проти швидкого зростання цін на енергоносії, які, за їхніми словами, унеможливлюють зведення кінців із кінцями для сімей з низькими доходами
7 Демонстрант відвертається від сльозогінного газу на площі Італії в Парижі, 12 лютого 2022 року. Тим часом до столиці Франції продовжують прибувати протестувальники, які називають себе «Convoi de la Liberte» (Колона свободи).

Тисячі протестувальників з усієї Франції, натхненні канадськими далекобійниками, які паралізували прикордонний рух із США, прямували 11 лютого авомобілями до Парижа. Деякі сподівалися заблокувати столицю, незважаючи на попередження поліції. Серед протестувальників є багато активістів, які борються з вакцинацією від коронавірусу, а також люди, які протестують проти швидкого зростання цін на енергоносії, які, за їхніми словами, унеможливлюють зведення кінців із кінцями для сімей з низькими доходами
Французька поліція застосувала проти демонстрантів&nbsp;сльозогінний газ. Протестувальники виступають проти вакцинації від COVID-19 та обмежень впроваджених у зв&#39;язку з цією коронавірусною хворобою. Париж, Франція. 12 лютого 2022 року
8 Французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Протестувальники виступають проти вакцинації від COVID-19 та обмежень впроваджених у зв'язку з цією коронавірусною хворобою. Париж, Франція. 12 лютого 2022 року
Поліцейські використовують свої кийки під час сутичок із демонстрантами на Єлисейських полях під час акції протесту проти вакцини від&nbsp;COVID-19 та обмежень, які були впроваджені у зв&#39;язку з коронавірусною хворобою. Париж, Франція, 12 лютого 2022 року &nbsp;
9 Поліцейські використовують свої кийки під час сутичок із демонстрантами на Єлисейських полях під час акції протесту проти вакцини від COVID-19 та обмежень, які були впроваджені у зв'язку з коронавірусною хворобою. Париж, Франція, 12 лютого 2022 року
 
Автомобілі з банерами та прапорами припарковані неподалік центру Брюсселя, 14 лютого 2022 року. Влада Франції та Бельгії заборонила блокування доріг, яким погрожують групи протестувальників, які виступають проти обмежень у зв&#39;язку з COVID-19 та організовуються в Інтернеті
10 Автомобілі з банерами та прапорами припарковані неподалік центру Брюсселя, 14 лютого 2022 року.

Влада Франції та Бельгії заборонила блокування доріг, яким погрожують групи протестувальників, які виступають проти обмежень у зв'язку з COVID-19 та організовуються в Інтернеті
Демонстранти стоять поруч із близько 20 вантажівками, які заблокували один із входів до урядових будівель в Гаазі, на знак протесту проти обмежень пов&#39;язаних із COVID-19. Нідерланди. 12 лютого 2022 року. Один із протестувальників тримає в руках канадський прапор. Людей в Європі на протести частково надихнули якраз протести в Канаді
11 Демонстранти стоять поруч із близько 20 вантажівками, які заблокували один із входів до урядових будівель в Гаазі, на знак протесту проти обмежень пов'язаних із COVID-19. Нідерланди. 12 лютого 2022 року.

Один із протестувальників тримає в руках канадський прапор. Людей в Європі на протести частково надихнули якраз протести в Канаді
Протестувальник із дитиною у візочку стоять поруч із близько 20 вантажівками, які заблокували один із входів до урядових будівель в Гаазі, на знак протесту проти обмежень пов&#39;язаних із COVID-19. Нідерланди. 12 лютого 2022 року
12 Протестувальник із дитиною у візочку стоять поруч із близько 20 вантажівками, які заблокували один із входів до урядових будівель в Гаазі, на знак протесту проти обмежень пов'язаних із COVID-19. Нідерланди. 12 лютого 2022 року
Протестувальників, які виступають проти вакцинації від коронавірусу в Новій Зеландії, не зупинив дощ. Протест розпочався, коли колона вантажівок і автомобілів з усієї країни,&nbsp;натхненна протестами в Канаді, приїхала перед будівлю парламенту Нової Зеландії у Веллінгтоні.&nbsp;12 лютого 2022 року
13 Протестувальників, які виступають проти вакцинації від коронавірусу в Новій Зеландії, не зупинив дощ. Протест розпочався, коли колона вантажівок і автомобілів з усієї країни, натхненна протестами в Канаді, приїхала перед будівлю парламенту Нової Зеландії у Веллінгтоні. 12 лютого 2022 року
Протестувальники перед будівлею парламенту Нової Зеландіії у Веллінгтоні. 12 лютого 2022 року
14 Протестувальники перед будівлею парламенту Нової Зеландіії у Веллінгтоні. 12 лютого 2022 року
Акція протесту &laquo;Конвой до Канберри&raquo; біля будівлі парламенту в Канберрі, Австралія, 12 лютого 2022 року. Тисячі людей зібралися, щоб висловити свою незгоду з вакцинацією проти COVID-19
15 Акція протесту «Конвой до Канберри» біля будівлі парламенту в Канберрі, Австралія, 12 лютого 2022 року.

Тисячі людей зібралися, щоб висловити свою незгоду з вакцинацією проти COVID-19

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