Від Канади до Австралії: протести проти обмежень у зв'язку з COVID-19 у фотографіях

7 Демонстрант відвертається від сльозогінного газу на площі Італії в Парижі, 12 лютого 2022 року. Тим часом до столиці Франції продовжують прибувати протестувальники, які називають себе «Convoi de la Liberte» (Колона свободи).



Тисячі протестувальників з усієї Франції, натхненні канадськими далекобійниками, які паралізували прикордонний рух із США, прямували 11 лютого авомобілями до Парижа. Деякі сподівалися заблокувати столицю, незважаючи на попередження поліції. Серед протестувальників є багато активістів, які борються з вакцинацією від коронавірусу, а також люди, які протестують проти швидкого зростання цін на енергоносії, які, за їхніми словами, унеможливлюють зведення кінців із кінцями для сімей з низькими доходами