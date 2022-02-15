В Україні за добу вакцинували понад 59 тисяч людей – МОЗ

В Україні за добу 14 лютого від COVID-19 вакцинували 59 170 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні однією дозою щеплено 15,5 мільйона людей, дві дози отримали більше ніж 14,9 мільйона людей, додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей.