В Україні виявили 29 724 нових випадки COVID-19

В Україні за добу 14 лютого виявили 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 393 дітей і 884 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 889 людей, 23 235 – одужали, 305 людей померли. За добу провели понад 111,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (4584), Одеській області (3315).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 4,5 мільйонів людей, 103 255 – померли.