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05 Вересень 2019, Київ 08:57
Політика

Крим, вибори до Європарламенту та скандал в уряді Італії – як вони пов’язані, знає Bellingcat

Лідер правопопулістської партії «Ліга» Маттео Сальвіні на Червоній площі в Москві, 18 листопада 2016 року

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Італійські прихильники Володимира Путіна були змушені покинути уряд після того, як інформація про їхнє ймовірне фінансування з Москви спричинила політичний скандал в Італії. Новий кабінет дотеперішній прем’єр Джузеппе Конте сформував без правопопулістської партії «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні, чиї зв’язки з Кремлем стали відомі громадськості. Місце міністра внутрішніх справ, яке раніше обіймав Сальвіні, посяде безпартійна Лючіана Ламборджезе. Очікується, що з відходом правих популістів, новий лівоцентристський уряд проводитиме більш проєвропейську політику.

У липні було опубліковано запис переговорів, які у жовтні минулого року вели у Москві представники італійської партії «Ліга» Маттео Сальвіні з російськими чиновниками. Зустріч в готелі «Метрополь» пройшла під час візиту Сальвіні в Москву. Сам Сальвіні не брав у ній участі. Йшлося про схему постачання нафти за заниженими цінами, доходи від якої, що вимірювалися у мільйонах доларів, «Ліга Півночі» мала використати на підготовку до виборів у Європейський парламент, які пройшли навесні цього року. У зв’язку з цією зустріччю прокуратура Італії почала перевірку, хоча її учасники і кажуть, що угода не відбулася.

Розслідування сайтів The Insider і Buzzfeed та групи Bellingcat засвідчило, що з боку Італії в переговорах брав участь радник Маттео Сальвіні та віцепрем’єр-міністр Джанлука Савоїні. Фото в день візиту до Москви італійської делегації оприлюднили італійські журналісти.

: Савоїні, президент Ломбардія-Росія, – в день візиту # Сальвіні в # Моску – з Олександром # Дугіним, спеціалістом з європейських суверенних рухів. Мовляв, про політику не говорили, а про організацію «виставки євразійських художників» в Італії:

Тотожність російських учасників переговорів довго залишалася невідомою. Нині ж напередодні оголошених змін в уряді, журналісти-розслідувачі заявили, що готові розкрити імена двох із трьох російських учасників цієї розмови.

Christo Grozev: Хто з Москви планував фінансувати кампанію Lega Nord до Європейського парламенту: ми визначили двох росіян, які пропонують мільйони доларів незаконного фінансування. Спільне розслідування з Buzzfeed та The Insider:

Проаналізувавши запис і фотографії, дослідники дійшли висновку, що схему з фінансуванням італійських правопопулістів пропонували люди з оточення ультраконсервативного філософа та ідеолога російських і європейських крайніх правих Олександра Дугіна і радника голови Державної думи Росії Володимира Плігіна.

Олександр Дугін, відомий своїми фашистськими поглядами, під час візиту до культурного центру в Тегерані (архівне фото)
Олександр Дугін, відомий своїми фашистськими поглядами, під час візиту до культурного центру в Тегерані (архівне фото)

Імовірно, ідеться про Андрія Харченка, який називає себе соратником Олександра Дугіна та Іллю Якуніна, колишнього функціонера державної компанії, пов’язаного з високопоставленим політиком із партії «Єдина Росія» Володимира Путіна. Як говориться в розслідуванні, Дугін був опонентом на захисті дисертації Харченка. Останній супроводжує філософа у багатьох зарубіжних поїздках.

Якунін довгий час працював в компанії «Агентство прямих інвестицій», співзасновником якої є Плігін, і яка спеціалізувалася на інвестиціях до нафтової і газової промисловості.

Володимир Пілігін, 20 лютого 2006 року
Володимир Пілігін, 20 лютого 2006 року

Олександр Дугін вже впродовж довгого часу займається створенням мережі дружніх до Кремля політиків із числа європейських крайньоправих, який виплекав близькі стосунки з італійською «Лігою». За даними розслідувачів, самого Дугіна підтримує і фінансує російський олігарх Костянтин Малофеєв, який потрапив до європейського санкційного списку через його участь у фінансуванні початкової стадії російського вторгнення до України.

Володимир Плігін також вніс свій внесок у напад на Україну – він був серед авторів закону, що легалізував анексію Криму, який ухвалила Державна дума Росії у 2014 році. Через свою участь в анексії Криму і Плігін потрапив у санкційний список ЄС.

Викриття журналістів-розслідувачів відбулося в той час, коли Сальвіні заявив, що він розриває угоду з популістською партією «П’ять зірок», сподіваючись, що це призведе до оголошення дострокових виборів. Попри корупційний скандал, за опитуваннями, партія «Ліга» далі залишається найпопулярнішою політичною силою країни і нещодавно здобула перемогу на виборах до Європарламенту в Італії.

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    Марія Щур

    В ефірі Радіо Свобода, як Марія Щур, із 1995 року. Кореспондент, ведуча, автор програми «Європа на зв’язку». Випускниця КДУ за фахом іноземна філологія та Центрально-Європейського університету в Празі, економіст. Стажувалася в Reuters і Financial Times у Лондоні, Франкфурті та Брюсселі. Вела тренінги для регіональних журналістів.

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