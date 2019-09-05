Крим, вибори до Європарламенту та скандал в уряді Італії – як вони пов’язані, знає Bellingcat

Італійські прихильники Володимира Путіна були змушені покинути уряд після того, як інформація про їхнє ймовірне фінансування з Москви спричинила політичний скандал в Італії. Новий кабінет дотеперішній прем’єр Джузеппе Конте сформував без правопопулістської партії «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні, чиї зв’язки з Кремлем стали відомі громадськості. Місце міністра внутрішніх справ, яке раніше обіймав Сальвіні, посяде безпартійна Лючіана Ламборджезе. Очікується, що з відходом правих популістів, новий лівоцентристський уряд проводитиме більш проєвропейську політику.

У липні було опубліковано запис переговорів, які у жовтні минулого року вели у Москві представники італійської партії «Ліга» Маттео Сальвіні з російськими чиновниками. Зустріч в готелі «Метрополь» пройшла під час візиту Сальвіні в Москву. Сам Сальвіні не брав у ній участі. Йшлося про схему постачання нафти за заниженими цінами, доходи від якої, що вимірювалися у мільйонах доларів, «Ліга Півночі» мала використати на підготовку до виборів у Європейський парламент, які пройшли навесні цього року. У зв’язку з цією зустріччю прокуратура Італії почала перевірку, хоча її учасники і кажуть, що угода не відбулася.

Розслідування сайтів The Insider і Buzzfeed та групи Bellingcat засвідчило, що з боку Італії в переговорах брав участь радник Маттео Сальвіні та віцепрем’єр-міністр Джанлука Савоїні. Фото в день візиту до Москви італійської делегації оприлюднили італійські журналісти.

‏: Савоїні, президент Ломбардія-Росія, – в день візиту # Сальвіні в # Моску – з Олександром # Дугіним, спеціалістом з європейських суверенних рухів. Мовляв, про політику не говорили, а про організацію «виставки євразійських художників» в Італії:

Тотожність російських учасників переговорів довго залишалася невідомою. Нині ж напередодні оголошених змін в уряді, журналісти-розслідувачі заявили, що готові розкрити імена двох із трьох російських учасників цієї розмови.

Christo Grozev: Хто з Москви планував фінансувати кампанію Lega Nord до Європейського парламенту: ми визначили двох росіян, які пропонують мільйони доларів незаконного фінансування. Спільне розслідування з Buzzfeed та The Insider:

Проаналізувавши запис і фотографії, дослідники дійшли висновку, що схему з фінансуванням італійських правопопулістів пропонували люди з оточення ультраконсервативного філософа та ідеолога російських і європейських крайніх правих Олександра Дугіна і радника голови Державної думи Росії Володимира Плігіна.

Імовірно, ідеться про Андрія Харченка, який називає себе соратником Олександра Дугіна та Іллю Якуніна, колишнього функціонера державної компанії, пов’язаного з високопоставленим політиком із партії «Єдина Росія» Володимира Путіна. Як говориться в розслідуванні, Дугін був опонентом на захисті дисертації Харченка. Останній супроводжує філософа у багатьох зарубіжних поїздках.

Якунін довгий час працював в компанії «Агентство прямих інвестицій», співзасновником якої є Плігін, і яка спеціалізувалася на інвестиціях до нафтової і газової промисловості.

Олександр Дугін вже впродовж довгого часу займається створенням мережі дружніх до Кремля політиків із числа європейських крайньоправих, який виплекав близькі стосунки з італійською «Лігою». За даними розслідувачів, самого Дугіна підтримує і фінансує російський олігарх Костянтин Малофеєв, який потрапив до європейського санкційного списку через його участь у фінансуванні початкової стадії російського вторгнення до України.

Володимир Плігін також вніс свій внесок у напад на Україну – він був серед авторів закону, що легалізував анексію Криму, який ухвалила Державна дума Росії у 2014 році. Через свою участь в анексії Криму і Плігін потрапив у санкційний список ЄС.

Викриття журналістів-розслідувачів відбулося в той час, коли Сальвіні заявив, що він розриває угоду з популістською партією «П’ять зірок», сподіваючись, що це призведе до оголошення дострокових виборів. Попри корупційний скандал, за опитуваннями, партія «Ліга» далі залишається найпопулярнішою політичною силою країни і нещодавно здобула перемогу на виборах до Європарламенту в Італії.