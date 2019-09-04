В Італії сформували новий уряд

В Італії після розпаду правлячої коаліції сформували новий кабінет міністрів.

Прем’єром залишиться Джузеппе Конте, проте на міністерських постах відбулися істотні зміни. Це пов’язано з тим, що кабінет покинула правопопулістська партія «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні, якого називають прокремлівським політиком.

Уряд тепер буде лівоцентристським. До нього увійшли 10 представників популістського «Руху п’яти зірок», дев’ять міністрів від Демократичної партії, яка раніше була в опозиції, один представник лівої партії «Чесні та вільні» і один безпартійний міністр – це Лючіана Ламборджезе, яка замість Сальвіні очолить міністерство внутрішніх справ.

Лідер «Руху п’яти зірок» Луїджі ді Майо стане міністром закордонних справ. Пост міністра економіки і фінансів займе Роберто Гуалтьері, колишній глава комітету Європарламенту з економічних та монетарних питань.

Очікується, що новий кабінет займатиме більш проєвропейську позицію, ніж попередній уряд, який – завдяки присутності в ньому прихильників Сальвіні – нерідко вступав у суперечки з ЄС, зокрема, у питанні міграції.

Новий уряд Італії офіційно прийме присягу вранці 5 вересня.