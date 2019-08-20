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20 Серпень 2019, Київ 23:03
Новини | Міжнародні

Італія: уряд Конте виконуватиме обов’язки на час консультацій президента з партіями

Прем’єр Італії Джузеппе Конте (у центрі) заявив про те, що йде у відставку, 20 серпня

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Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем’єра Джузеппе Конте і 21 серпня почне консультації з лідерами партій щодо вирішення політичної кризи, повідомляє його офіс.

При цьому президент попросив Конте і його уряд виконувати обов’язки доти, поки триватимуть політичні консультації.

На консультаціях Маттарелла має намір з’ясувати, чи є політична воля для формування нового уряду, і якщо ні, то розпустити парламент і призначити дострокові вибори, на три з половиною роки раніше від запланованих чергових виборів, повідомляє агентство Reuters.

Прем’єр Італії Джузеппе Конте заявив про те, що йде у відставку, 20 серпня.

/**/ /**/ /**/ Лідер ультраправої партії «Ліга» і віце-прем’єр уряду Італії Маттео Сальвіні заявив про розкол в італійському уряді і необхідності дострокових парламентських виборів
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Перед цим праворадикальна партія «Ліга» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні подала до Сенату резолюцію про недовіру прем’єр-міністру (позапартійному, але близькому до «Руху п’яти зірок»).

Відносини між партнерами по коаліції «Лігою» і «Рухом п’яти зірок» погіршилися під час виборчої кампанії до Європарламенту в травні. Тоді «Ліга» перемогла партнерів по коаліції, отримавши 34% голосів.

Конте очолює італійський уряд від 1 червня 2018 року.

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