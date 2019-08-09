Розслідування: радник Сальвіні за рік щонайменше 14 разів літав до Росії

Радники віце-прем’єра Італії, лідера правопопулістської партії «Ліга» Маттео Сальвіні – Джанлука Савоіні і Клаудіо Д’Аміко – протягом останніх двох років десятки разів відвідували Росію. Про це йдеться в спільному розслідуванні сайтів Buzzfeed і The Insider та групи Bellingcat.

Як стверджується в розслідуванні, тільки у 2018 році Савоіні літав до Москви як мінімум 14 разів. Такі дані журналісти отримали з бази бронювання авіаквитків. На сайті The Insider наводиться таблиця авіарейсів, якими літав радник італійського віце-прем’єра.

Відзначається, що Савоіні нерідко літав в Росію і в попередні роки, проте у 2018 році частота його поїздок зросла. У Савоіні і Д’Аміко, який теж часто літає в Росію, в Москві зареєстрована консалтингова компанія «Оріон», однак автори розслідування сумніваються, що її бізнес вимагає таких частих перельотів. Як стверджується в розслідуванні, поїздки могли бути пов’язані з тим, що радники Сальвіні отримували в Москві гроші готівкою – доказів цього, втім, не наводиться. Крім Москви, радники Сальвіні відвідували й інші регіони, зокрема, Чечню. У розслідуванні стверджується, що поїздки обох не відбиваються в базі даних «Мігрант».

Поїздки одного з радників Сальвіні привернули увагу журналістів, оскільки він виявився в центрі скандалу з можливим фінансуванням партії «Ліга» з російських джерел. 18 жовтня 2018 року в Москві пройшла зустріч, в якій брали участь три італійця, в тому числі Савоіні, і три росіянина (їх імена не називаються). Чи не переговорах обговорювалися можливі поставки нафти з Росії до Італії, які повинні були бути оформлені так, щоб відсоток від поставок отримувала партія «Ліга». У зв’язку з цією зустріччю прокуратура Італії почала перевірку, хоча її учасники і кажуть, що угода не відбулася.

Крім того, відомо, що в Італії Савоіні як мінімум один раз зустрічався з російським публіцистом і політичним філософом Олександром Дугіним, якого називають одним з ідеологів європейських крайніх правих.

Маттео Сальвіні неодноразово сам відвідував Москву, він відомий своїми позитивними оцінками Володимира Путіна і його політики, а також критикою санкцій ЄС щодо Росії. Партія «Ліга» недавно здобула перемогу на виборах до Європарламенту в Італії і, за опитуваннями, є найпопулярнішою політичною силою країни.