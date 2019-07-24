Прем’єр Італії заявляє, що Росія не має впливу на членів його уряду

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що його уряд ніколи не піддавався впливові з боку Росії. Він сказав про це під час виступу в Сенаті Італії щодо заяв про те, що владна ультраправа партія Італії «Ліга» намагалася отримати незаконне фінансування з Росії.

Як заявив Конте, він повністю довіряє членам свого уряду. «Немає обставин, здатних підірвати мою довіру до всіх моїх міністрів», – сказав Конте 24 липня в Сенаті.

10 липня видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії «Ліга» віцепрем’єра, міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вели переговори з представниками Кремля. Журналісти Buzzfeed посилаються на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві. Переговори нібито стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

Сальвіні заявив, що ніколи не отримував фінансування від представників Росії. «Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки у Росії», – заявив Сальвіні 10 липня.

Партія «Ліга Півночі» підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії «безглузді з економічних, соціальних і культурних причин». Записи розмов членів партії в Москві в «Лізі Півночі» відмовилися коментувати.