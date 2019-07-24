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24 Липень 2019, Київ 23:27
Новини | Міжнародні

Прем’єр Італії заявляє, що Росія не має впливу на членів його уряду

Джузеппе Конте (третій справа) і Володимир Путін (третій зліва) після переговорів у Римі, Італія, 4 липня 2019 року

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Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що його уряд ніколи не піддавався впливові з боку Росії. Він сказав про це під час виступу в Сенаті Італії щодо заяв про те, що владна ультраправа партія Італії «Ліга» намагалася отримати незаконне фінансування з Росії.

Як заявив Конте, він повністю довіряє членам свого уряду. «Немає обставин, здатних підірвати мою довіру до всіх моїх міністрів», – сказав Конте 24 липня в Сенаті.

10 липня видання Buzzfeed повідомило, що політики ультраправої партії «Ліга» віцепрем’єра, міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вели переговори з представниками Кремля. Журналісти Buzzfeed посилаються на аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві. Переговори нібито стосувалися оформлення поставок нафти таким чином, щоб партія отримала близько 65 мільйонів доларів.

/**/ /**/ /**/ Очільник ультраправої партії «Ліга», чинний італійський віцепрем’єр та міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні
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Сальвіні заявив, що ніколи не отримував фінансування від представників Росії. «Ніколи не брав ні рубля, ні євро, ні долара, ні літра горілки у Росії», – заявив Сальвіні 10 липня.

Партія «Ліга Півночі» підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії «безглузді з економічних, соціальних і культурних причин». Записи розмов членів партії в Москві в «Лізі Півночі» відмовилися коментувати.

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