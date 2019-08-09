Лідер ультраправої партії «Ліга» заявив про розкол в уряді Італії

Лідер ультраправої партії «Ліга» і віце-прем’єр уряду Італії Маттео Сальвіні заявив про розкол в італійському уряді і необхідності дострокових парламентських виборів.

На зустрічі з прем’єр-міністром Джузеппе Конте Сальвіні заявив, що наступного тижня парламент повинен буде прийняти відповідні рішення. Партнер Сальвіні по коаліції, лідер популістського «Руху п’яти зірок» Луїджі ді Майо поки не коментував слова віце-прем’єра. Раніше, проте, рух загрожував вийти з коаліції через суперечки з «Лігою».

7 серпня в Сенаті парламенту Італії партія Сальвіні разом з опозицією голосувала за будівництво високошвидкісної залізниці до Франції – всупереч позиції «Руху п'яти зірок». Спостерігачі назвали це новим підтвердженням розколу в коаліції.

Згідно з опитуваннями громадської думки, партія Сальвіні впевнено лідирує і може претендувати на успіх на виборах. «Рух п’яти зірок» ж втрачає підтримку виборців. Зростає підтримка опозиційної Демократичної партії, однак вона відстає від «Ліги».