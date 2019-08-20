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20 Серпень 2019, Київ 18:33
Новини | Міжнародні

Прем’єр Італії Конте пообіцяв сьогодні подати у відставку

Конте очолює італійський уряд з 1 червня 2018 року

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Прем’єр Італії Джузеппе Конте пообіцяв подати у відставку 20 серпня.

«Після кінця дебатів [у Сенаті] я поїду до президента, щоб офіційно повідомити його про кінець цього уряду та подати заяву про відставку», – сказав Конте.

Перед цим праворадикальна партія «Ліга» міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні подала до Сенату резолюцію про недовіру прем’єр-міністру Джузеппе Конте (позапартійного, але близького до «Руху п’яти зірок»).

Відносини між партнерами по коаліції «Лігою» і «Рухом п’яти зірок» погіршилися під час виборчої кампанії до Європарламенту в травні. Тоді «Ліга» перемогла партнерів по коаліції, отримавши 34% голосів.

Конте очолює італійський уряд з 1 червня 2018 року.

/**/ /**/ /**/ Лідер ультраправої партії «Ліга» і віце-прем’єр уряду Італії Маттео Сальвіні заявив про розкол в італійському уряді і необхідності дострокових парламентських виборів
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