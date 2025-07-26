Як Росія замість політичних в'язнів віддала Україні засуджених за кримінал | Крим.Реалії

Серед них була кримчанка Ірина Буняк. Жінку засудили на три роки за бійку зі своїм співмешканцем та нанесення йому тілесних ушкоджень. Після відбування терміну в Краснодарському краї, її спочатку відправили до депортаційного центру, а потім передали на обмін. Правозахисники кажуть, таку категорію українців, РФ і так мала видворити з країни. Чому українська сторона не знала кого передає РФ? Як кримчанці вдавалося жити без російського паспорту в окупованому Криму? Та навіщо Росія накопичує українців в депортаційних центрах?