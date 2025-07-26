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Як Росія замість політичних в'язнів віддала Україні засуджених за кримінал | Крим.Реалії

Як Росія замість політичних в'язнів віддала Україні засуджених за кримінал | Крим.Реалії
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Як Росія замість політичних в'язнів віддала Україні засуджених за кримінал | Крим.Реалії

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«Сліпий обмін». У рамках обміну «1000 на 1000» РФ передала 120 цивільних. В Україні чекали на політичних в'язнів, однак Росія віддала українців, які відбували покарання в РФ за кримінальні злочини, а також громадян України з простроченими документами.

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Серед них була кримчанка Ірина Буняк. Жінку засудили на три роки за бійку зі своїм співмешканцем та нанесення йому тілесних ушкоджень. Після відбування терміну в Краснодарському краї, її спочатку відправили до депортаційного центру, а потім передали на обмін. Правозахисники кажуть, таку категорію українців, РФ і так мала видворити з країни. Чому українська сторона не знала кого передає РФ? Як кримчанці вдавалося жити без російського паспорту в окупованому Криму? Та навіщо Росія накопичує українців в депортаційних центрах?

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