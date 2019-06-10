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10 Червень 2019, Київ 08:20
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Як Україна втрачає палац в Криму? | Крим.Реалії

Як Україна втрачає палац в Криму? | Крим.Реалії
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Наймасштабніші археологічні дослідження за всю історію Бахчисарайського Ханського палацу. На об’єктах комплексу зараз 30 розкопок. Ці дослідження мали стати шансом для вивчення палацу, про який досі відомо дуже мало. Але – мета цих робіт – зовсім не історія. Вчені опишуть стан фундаменту, і які б сенсаційні знахідки вони не зробили – зупинять свої дослідження. Чому так? Що насправді відбувається з унікальної архітектурною пам’яткою і навіщо російська влада Криму зігнала вчених до Палацу?

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