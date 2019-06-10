Як Україна втрачає палац в Криму? | Крим.Реалії

Наймасштабніші археологічні дослідження за всю історію Бахчисарайського Ханського палацу. На об’єктах комплексу зараз 30 розкопок. Ці дослідження мали стати шансом для вивчення палацу, про який досі відомо дуже мало. Але – мета цих робіт – зовсім не історія. Вчені опишуть стан фундаменту, і які б сенсаційні знахідки вони не зробили – зупинять свої дослідження. Чому так? Що насправді відбувається з унікальної архітектурною пам’яткою і навіщо російська влада Криму зігнала вчених до Палацу?