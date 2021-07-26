Гончарство, кінні прогулянки і ананаси. Як відпочивають діти Донбасу

Майже дві з половиною тисячі дітей з усієї Донеччини відпочинуть цього сезону у дитячому таборі «Перлина Донеччини». Цей комплекс розташований у лісах Святогірська. Зараз там перебуває понад 800 малюків та підлітків. Чим займаються та як розважаються?

Обласний комунальний дитячий оздоровчий табір «Перлина Донеччини» цього року працює на повну потужність. Зараз тут – 810 дітей.

Вікторія приїхала сюди з Краматорська. Вона тут вперше і хоче наступного літа повернутись знову.

«Мені дуже подобається ставлення вожатих. Вони добрі і справедливі. Тут цікаві гуртки, є навіть гончарство. Нам тут ніколи сумувати. Харчування мені теж подобається, завжди смачно. Готують гарно», – ділиться враженнями дівчина.

Поки чекають на вечерю, можна перекусити у їдальні чогось смачненького. Сьогодні, наприклад, ананаси.

Нахвалює їжу і маленький Матвій. Хлопець приїхав з прифронтового селища Степове, що під Донецьком. Після невеликого села, каже хлопчик, тут очі розбігаються від розваг.

«Ми тут відвідуємо різні гуртки. Більш за все мені подобається купатися в озері з друзями та грати у комп’ютерному класі. Дуже класно годують. Особливо ввечері. Наприклад, смачні картоплю з відбивними дають».

Дітей тут катають на конях, проводять майстер-класи та інтелектуальні ігри, малюють на піску. Купаються у лісовому природньому озері. Для більш старших загонів тритижнева програма поділена за трьома напрямками: «Джуманджі», «Кубок Хогвартса» та «Королівство Тік-Ток».

«Джуманджі» – це гра, це пригоди. Діти бігають по лісах, проходять орієнтування, прикрашають дерева, і ця гра дітям до вподоби. «Кубок Хогвартса» – це в них зараз зародилась така ідея зробити таємну кімнату за мотивами романів про Гаррі Поттера. Там буде школа чарівників і чаклунів», – розповідає директорка табору Людмила Котельникова.

Вожатий Дмитро Кормін каже, що у таборі – діти з усієї Донеччини, в тому числі з окупованих територій. Є і такі, каже, в кого відчуваються психологічні травми від бойових дій. Ці діти найчастіше замикаються в собі, але після роботи психологів знову відкриваються та швидко звикають до спокійного і мирного відпочинку.

«Є діти, які приїжджають безпосередньо з Донецька, є такі, хто живе неподалік від лінії розмежування. Нерідко ці діти замкнуті в собі, в них відчувається психологічна травма. З ними працюють наші професійні психологи. Вони допомагають дитині розкритися через танці, спів чи рукоділля. І це працює», – говорить Дмитро Кормін.

У цій зміні зараз – понад 800 дітей, а всього за цей сезон планують прийняти майже дві з половиною тисячі юних відпочивальників. Тритижнева путівка коштує від 13 до 16 тисяч гривень, але переможці наукових олімпіад і діти з числа пільгових категорій їдуть сюди за рахунок обласного бюджету. Також понад сотню путівок подарували дітям-переселенцям благодійні організації.

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