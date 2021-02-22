Як японці реконструюють війну на Донбасі?

Фото-історія про те, як японські любителі військових реконструкцій надзвичайно реалістично відтворюють уніформу українських та російських військових на Донбасі. Після майже семи років війни Росії на сході України, можна було легко прогорати повз знайомі з вигляду фотографії, які опублікував харківський перекладач з японської мови 9 лютого. На одному зображений молодик, схоже виснажений бойовими діями, який присів біля стіни зі зброєю в руках поруч із купою консерв і боєприпасів.

На іншому фото ніби-то зображений боєць 79-тої окремої десантно-штурмової бригади, тобто один із «кіборгів» – українських військових, які попри виснаження героїчно обороняли Донецький аеропорт від сепаратистів підтримуваних Росією майже 8 місяців у 2014 році.

Але ці фотографії не з Донбасу. Їх зробили в занедбаному будинку в Японії. Це робота все більшої кількості військових косплеєрів у цій азіатській країні. Слово косплей походить з словосполучення англійською «costume play» – костюмована гра. Японські косплеєри точно відтворюють те, як виглядає конфлікт на сході України – для фотосесій та гіперреалістичних боїв із використанням зброї для страйкболу.

Винайдений у 1970-х роках у Японії та відомий на Заході як «airsoft», страйкбол – це спорт, у якому гравці ведуть бої за допомогою малопотужної пневматичної зброї, яка вистрілює пластмасовими кульками розміром із горошину. Гравці покладаються на чесність, адже ті, у кого влучають, мають підняти руку, щоби їх вважали «пораненими», які програли. Обмеження щодо страйкбольної зброї різняться залежно від країни, але в Японії законом дозволяється володіння цією порівняно безпечною іграшковою зброєю, яка на вигляд майже практично не відрізняється від справжньої. Японські закони вимагають, щоби ці копії реальної зброї були виготовлені з нетривких матеріалів, таких як пластик або сплави алюмінію, та мали обмежену початкову швидкість кулі. Страйкбольний автомат Калашникова у Японії можна придбати приблизно за 265 доларів (7380 гривень).

Хаято Сато, який займається страйкболом у японській префектурі Тіба з 2016 року, сказав Радіо Свобода, що більшість реконструкторів цікавило відтворення вигляду американських військових, але останнім часом тенденція змістилася до відтворення суворої естетики конфліктів у країнах колишнього Радянського Союзу.

Сато каже, що відомість виробника зброї Калашников спершу зацікавила його в російських військових. «А після Росії я почав цікавитися військовими сусідніх країн», – каже він.

Окрім страйкбольних боїв, деякі з фанатів воєнних реконструкцій користуються послугами спеціальних «студій» у занедбаних будівлях та лісах для фотосесій, що відтворюють конфлікт на Донбасі. Найвідоміша з цих студій розташована в лісі біля гори Фудзі, бере приблизно 320 доларів (8910 гривень) за годину зйомок на своїй території. Косплеєри самі відтворюють свої бойові фантазії в зруйнованій будівлі, що нагадує міське поле бою.

Двоє японських косплеєрів наголосили, що за їхнім хобі не стоїть ідеологічна мотивація. Уніформа представляє своєрідну вдосконалену гру в «ковбоїв та індіанців», де візуальні маркування реального конфлікту використовуються для позначення протилежних сторін у грі.

Японський блог повідомляв фанатів про деталі уніформи та зброї української та російської піхоти, перш ніж переміститись до Твіттеру у 2017 році.

Більшість оснащення для військового косплею купують на форумах у соціальних мережах, таких як Japan.ru-Airsoft, де військовий одяг продається разом з аксесуарами і зброєю, зробленими вручну або надрукованих на 3D-принтерах. Власник Demych's Gear Bakery, який продає сучасне російське обладнання військових та спецпризначенців для китайського ринку, сказав Радіо Свобода, що часто вживане обладнання, яке він продає, є справжнім. Але на запитання про те, де він його отримує, відповідає, що це «комерційна таємниця».

Значна частина копій військового оснащення, що використовується японськими косплеєрами, виготовляється після вивчення фотографій реального оснащення на полі бою.

За словами Сато, точна копія оснащення українського чи російського бійця коштує приблизно 2 тисячі доларів (55 тисяч гривень). Пошук точних компонентів може зайняти тижні, каже він.

Інші елементи з військового оснащення з колишніх радянських країн знайти легше. Фотографія вище, зроблена японським косплеєром, показує, на скільки детально вони намагаються все відтворити, включно з горілкою й дешевою ковбасою.

Деяким косплеєрам вдалося відтворити форму російських поліцейських, а також стереотипних вуличних бандитів, так званих «гопників».