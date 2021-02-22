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22 лютого 2021, Київ 18:26
Війна

Як японці реконструюють війну на Донбасі?

Фото:Courtesy Image

Фото-історія про те, як японські любителі військових реконструкцій надзвичайно реалістично відтворюють уніформу українських та російських військових на Донбасі.

Після майже семи років війни Росії на сході України, можна було легко прогорати повз знайомі з вигляду фотографії, які опублікував харківський перекладач з японської мови 9 лютого. На одному зображений молодик, схоже виснажений бойовими діями, який присів біля стіни зі зброєю в руках поруч із купою консерв і боєприпасів.

На іншому фото ніби-то зображений боєць 79-тої окремої десантно-штурмової бригади, тобто один із «кіборгів» – українських військових, які попри виснаження героїчно обороняли Донецький аеропорт від сепаратистів підтримуваних Росією майже 8 місяців у 2014 році.

Але ці фотографії не з Донбасу. Їх зробили в занедбаному будинку в Японії.

Це робота все більшої кількості військових косплеєрів у цій азіатській країні. Слово косплей походить з словосполучення англійською «costume play» – костюмована гра. Японські косплеєри точно відтворюють те, як виглядає конфлікт на сході України – для фотосесій та гіперреалістичних боїв із використанням зброї для страйкболу.

Японські гравці в страйкбол одягнені у форму горезвісних «зелених чоловічків» – російських військових без розпізнавальних знаків причетних до анексії українського Криму Росією у 2014 році
Японські гравці в страйкбол одягнені у форму горезвісних «зелених чоловічків» – російських військових без розпізнавальних знаків причетних до анексії українського Криму Росією у 2014 році

Винайдений у 1970-х роках у Японії та відомий на Заході як «airsoft», страйкбол – це спорт, у якому гравці ведуть бої за допомогою малопотужної пневматичної зброї, яка вистрілює пластмасовими кульками розміром із горошину. Гравці покладаються на чесність, адже ті, у кого влучають, мають підняти руку, щоби їх вважали «пораненими», які програли.

Обмеження щодо страйкбольної зброї різняться залежно від країни, але в Японії законом дозволяється володіння цією порівняно безпечною іграшковою зброєю, яка на вигляд майже практично не відрізняється від справжньої. Японські закони вимагають, щоби ці копії реальної зброї були виготовлені з нетривких матеріалів, таких як пластик або сплави алюмінію, та мали обмежену початкову швидкість кулі. Страйкбольний автомат Калашникова у Японії можна придбати приблизно за 265 доларів (7380 гривень).

Хаято Сато одягнений у форму бійця спеціального призначення російського ФСБ з 1990-х років разом із копією автомату Калашникова оснащеного гранатометом
Хаято Сато одягнений у форму бійця спеціального призначення російського ФСБ з 1990-х років разом із копією автомату Калашникова оснащеного гранатометом

Хаято Сато, який займається страйкболом у японській префектурі Тіба з 2016 року, сказав Радіо Свобода, що більшість реконструкторів цікавило відтворення вигляду американських військових, але останнім часом тенденція змістилася до відтворення суворої естетики конфліктів у країнах колишнього Радянського Союзу.

Фотографія з колекції Сато, що показує групу любителів страйкболу у формі підрозділу спеціального призначення Альфа ФСБ Росії. В центрі навіть видно «штурмовий щит», який використовують спецпризначенці ФСБ
Фотографія з колекції Сато, що показує групу любителів страйкболу у формі підрозділу спеціального призначення Альфа ФСБ Росії. В центрі навіть видно «штурмовий щит», який використовують спецпризначенці ФСБ

Сато каже, що відомість виробника зброї Калашников спершу зацікавила його в російських військових. «А після Росії я почав цікавитися військовими сусідніх країн», – каже він.

Японський військових косплеєр зі значком українського батальйону Азов заряджає копії патронів. Батальйон «Азов» має погану репутацію через звинувачення у зв’язках із неонацизмом
Японський військових косплеєр зі значком українського батальйону Азов заряджає копії патронів. Батальйон «Азов» має погану репутацію через звинувачення у зв’язках із неонацизмом

Окрім страйкбольних боїв, деякі з фанатів воєнних реконструкцій користуються послугами спеціальних «студій» у занедбаних будівлях та лісах для фотосесій, що відтворюють конфлікт на Донбасі. Найвідоміша з цих студій розташована в лісі біля гори Фудзі, бере приблизно 320 доларів (8910 гривень) за годину зйомок на своїй території. Косплеєри самі відтворюють свої бойові фантазії в зруйнованій будівлі, що нагадує міське поле бою.

Японські гравці в страйкбол зі значками протиборчих військових – українського батальйону Азов (ліворуч) та підтримуваних Росією сепаратистів
Японські гравці в страйкбол зі значками протиборчих військових – українського батальйону Азов (ліворуч) та підтримуваних Росією сепаратистів

Двоє японських косплеєрів наголосили, що за їхнім хобі не стоїть ідеологічна мотивація. Уніформа представляє своєрідну вдосконалену гру в «ковбоїв та індіанців», де візуальні маркування реального конфлікту використовуються для позначення протилежних сторін у грі.

Японський косплеєр одягнений у бойову форму українського батальйону «Азов»
Японський косплеєр одягнений у бойову форму українського батальйону «Азов»

Японський блог повідомляв фанатів про деталі уніформи та зброї української та російської піхоти, перш ніж переміститись до Твіттеру у 2017 році.

Японський косплеєр з шевроном «Новоросії», запропонованої конфедерації українських територій, що утримуються підтриманими Росією сепаратистами, яка так і не відбулась
Японський косплеєр з шевроном «Новоросії», запропонованої конфедерації українських територій, що утримуються підтриманими Росією сепаратистами, яка так і не відбулась

Більшість оснащення для військового косплею купують на форумах у соціальних мережах, таких як Japan.ru-Airsoft, де військовий одяг продається разом з аксесуарами і зброєю, зробленими вручну або надрукованих на 3D-принтерах.

Власник Demych's Gear Bakery, який продає сучасне російське обладнання військових та спецпризначенців для китайського ринку, сказав Радіо Свобода, що часто вживане обладнання, яке він продає, є справжнім. Але на запитання про те, де він його отримує, відповідає, що це «комерційна таємниця».

Японський косплеєр одягнений як український солдат
Японський косплеєр одягнений як український солдат

Значна частина копій військового оснащення, що використовується японськими косплеєрами, виготовляється після вивчення фотографій реального оснащення на полі бою.

Хаято Сато одягнутий у форму російського спецпризначенця. Зброя є копією німецького пістолета-кулемета Heckler & Koch, якою іноді користується підрозділ Альфа ФСБ Росії. На землі можна побачити страйкбольні пластмасові кулі
Хаято Сато одягнутий у форму російського спецпризначенця. Зброя є копією німецького пістолета-кулемета Heckler & Koch, якою іноді користується підрозділ Альфа ФСБ Росії. На землі можна побачити страйкбольні пластмасові кулі

За словами Сато, точна копія оснащення українського чи російського бійця коштує приблизно 2 тисячі доларів (55 тисяч гривень). Пошук точних компонентів може зайняти тижні, каже він.

Копія індивідуального раціону харчування в радянському стилі
Копія індивідуального раціону харчування в радянському стилі

Інші елементи з військового оснащення з колишніх радянських країн знайти легше. Фотографія вище, зроблена японським косплеєром, показує, на скільки детально вони намагаються все відтворити, включно з горілкою й дешевою ковбасою.

Група японських косплеєрів одягнені як російська поліція та бандити
Група японських косплеєрів одягнені як російська поліція та бандити

Деяким косплеєрам вдалося відтворити форму російських поліцейських, а також стереотипних вуличних бандитів, так званих «гопників».

Молодий японський косплеєр із шевроном так-званої «народної міліції» сепаратистів на Донбасі, яка входить до списку терористичних організацій в Україні
Молодий японський косплеєр із шевроном так-званої «народної міліції» сепаратистів на Донбасі, яка входить до списку терористичних організацій в Україні

Андрій Дубчак, багаторічний військовий фотограф української редакції Радіо Свобода, так відреагував на ці зображення незвичайного японського косплею: «Мені важко бачити людей, які одягаються у форму обох армій. Але це реальність і цікавий факт».

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