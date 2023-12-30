П'ять невдалих штурмів ЗСУ: 150 загиблих. Як планували операцію?

Його рота в 2022-му на північній Херсонщині звільняла населені пункти Іванівка, Миколаївка, Ольгине та Трифонівка. За цей час бійці провели десятки спецоперації, захоплювали трофейну техніку, боєприпаси та брали в полон російських військових.

У середині жовтня 2022-го рота Добробабенка була залучена до масштабних наступальних дій по звільненню окупованих сіл П’ятихатки та Суханове. 19 жовтня 2022 під час спроби прориву командир роти «Ялта» та значна частина його співслужбовців загинули у бою. Їхні тіла були виявлені у братських могилах через три тижні після трагічного бою. Чому рота «Ялти» потрапила в пастку російських військових? Як і ким була спланована наступальна операція на П'ятихатки? І чому розвіддані не співпали із реальною картиною бою?