Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

За старовинними традиціями: на Хортиці відзначили Купала (фотогалерея)

В ніч на 21 червня на Хортиці відбулося святкування Купала. Його учасники виготовили спеціальні опудала давньослов’янських богів – Морени та Купала – та розіграли сцену їхньої зустрічі та одруження. Під час обряду гості свята водили хоровод, прикрашали купальське дерево солодощами та стрічками і спускали вінки на воду. Також учасники свята, у відповідності до старовинних традицій, запалили на купальському вогнищі спеціально виготовлене колесо та скотили його у воду на знак єднання сонця-Купала та води-Морени і «творення нового життя».
Учасники свята співали та танцювали
1 Учасники свята співали та танцювали
Під час святкування Купала його учасники розіграли сцену зустрічі та одруження давньослов&rsquo;янських богів Морени та Купала. Роль Купала і Морени під час свята виконують спеціально обрані поміж його учасників чоловік та жінка, які носять спеціально створені до свята опудала
2 Під час святкування Купала його учасники розіграли сцену зустрічі та одруження давньослов’янських богів Морени та Купала. Роль Купала і Морени під час свята виконують спеціально обрані поміж його учасників чоловік та жінка, які носять спеціально створені до свята опудала
Чоловіча ватага з опудалом Купала
3 Чоловіча ватага з опудалом Купала
Організатор святкування Купала на Хортиці &ndash; духовний провідник Руського Православного Кола Світовіт Пашник (посередині)
4 Організатор святкування Купала на Хортиці – духовний провідник Руського Православного Кола Світовіт Пашник (посередині)
Під час свята жінки та дівчата танцюють та співають довкола виконавиці ролі Морени
5 Під час свята жінки та дівчата танцюють та співають довкола виконавиці ролі Морени
Селфі у віночку
6 Селфі у віночку
Чоловіки співали козацьких пісень
7 Чоловіки співали козацьких пісень
Козак без люльки, як без коня
8 Козак без люльки, як без коня
Церемонія підготовки до запалення купальського вогнища
9 Церемонія підготовки до запалення купальського вогнища
Обов&rsquo;язкова складова святкування Купала &ndash; купальське вогнище
10 Обов’язкова складова святкування Купала – купальське вогнище
Один з головних символів свята &ndash; купальське дерево. Часто ця роль, за народною традицією, відводиться вербі
11 Один з головних символів свята – купальське дерево. Часто ця роль, за народною традицією, відводиться вербі
Прикрашаючи стрічками купальське дерево, учасники свята мають загадати бажання...
12 Прикрашаючи стрічками купальське дерево, учасники свята мають загадати бажання...
...і воно виповниться
13 ...і воно виповниться
Демонстрували власну фізичну підготовку, співали та навіть платили грошовий викуп &ndash; так хлопці під час свята сваталися до Морени
14 Демонстрували власну фізичну підготовку, співали та навіть платили грошовий викуп – так хлопці під час свята сваталися до Морени
Національна символіка на святі
15 Національна символіка на святі
Ось так скликають усіх на святкування Купала
16 Ось так скликають усіх на святкування Купала
Чоловіки-учасники свята платять викуп за Морену
17 Чоловіки-учасники свята платять викуп за Морену
Аби довести, що Купало достойний Морени, чоловіки-учасники святкування мали виконати різні вправи, зокрема дівчата запропонували їм спробувати віджатися на одній руці на швидкість &nbsp;
18 Аби довести, що Купало достойний Морени, чоловіки-учасники святкування мали виконати різні вправи, зокрема дівчата запропонували їм спробувати віджатися на одній руці на швидкість
 
Маленька учасниця свята
19 Маленька учасниця свята
Народні повір&rsquo;я твердять, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці рослини мають особливу, надзвичайну силу.&nbsp;Кожна квітка чи трава, що вплітається у купальський вінок, має своє символічне значення
20 Народні повір’я твердять, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці рослини мають особливу, надзвичайну силу. Кожна квітка чи трава, що вплітається у купальський вінок, має своє символічне значення
За традицією, дівчата плетуть вінки та пускають їх по воді, а хлопці намагаються спіймати їх.&nbsp;Якщо хлопець зловить вінок своєї коханої та поверне його їй, то це добра прикмета для їхньої подальшої спільної долі &nbsp;
21 За традицією, дівчата плетуть вінки та пускають їх по воді, а хлопці намагаються спіймати їх. Якщо хлопець зловить вінок своєї коханої та поверне його їй, то це добра прикмета для їхньої подальшої спільної долі
 
Дівчата гадають на вінках: куди він попливе, там і живе її майбутній чоловік.&nbsp;За пов&rsquo;ярям, якщо вінки сходилися або рівно пливли, то це до шлюбу.&nbsp;У кого вінок плаває найдовше &mdash; найщасливіша дівчина, кажуть в народі
22 Дівчата гадають на вінках: куди він попливе, там і живе її майбутній чоловік. За пов’ярям, якщо вінки сходилися або рівно пливли, то це до шлюбу. У кого вінок плаває найдовше — найщасливіша дівчина, кажуть в народі
Фото у дніпровських водах на пам&#39;ять
23 Фото у дніпровських водах на пам'ять
Закінчується свято поверненням Купала та Морени до стихій, які вони втілюють у собі. Так, опудало Морени мають кинути до річки
24 Закінчується свято поверненням Купала та Морени до стихій, які вони втілюють у собі. Так, опудало Морени мають кинути до річки
Купальське вогнище вважається таким, що очищує. На ньому в кінці свята мають спалити опудало Купала, повернувши його таким чином до рідної стихії &ndash; вогню
25 Купальське вогнище вважається таким, що очищує. На ньому в кінці свята мають спалити опудало Купала, повернувши його таким чином до рідної стихії – вогню

БІЛЬШЕ

Зображення 16x9

Євгенія Назарова

Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG