За старовинними традиціями: на Хортиці відзначили Купала (фотогалерея)

В ніч на 21 червня на Хортиці відбулося святкування Купала. Його учасники виготовили спеціальні опудала давньослов’янських богів – Морени та Купала – та розіграли сцену їхньої зустрічі та одруження. Під час обряду гості свята водили хоровод, прикрашали купальське дерево солодощами та стрічками і спускали вінки на воду. Також учасники свята, у відповідності до старовинних традицій, запалили на купальському вогнищі спеціально виготовлене колесо та скотили його у воду на знак єднання сонця-Купала та води-Морени і «творення нового життя».