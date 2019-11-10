Свободу слова не забезпечують, вводячи обмеження – в CPJ прокоментували нові ініціативи стосовно ЗМІ в Україні

За нової влади в Україні небагато що змінилось у сфері захисту журналістів і забезпечення свободи ЗМІ, вважають у Комітеті захисту журналістів (CPJ) – базованій у Нью-Йорку впливовій неприбутковій організації.

Про намагання президента України Володимира Зеленського налагодити діалог зі ЗМІ, про загрози, які несуть нові парламентські ініціативи, а також про те, чим небезпечні театралізовані «маски-шоу» на «Прямому» телеканалі, ми поговорили з Гульнозою Саїд, координаторкою програм CPJ в Європі і Центральній Азії.

Прихід Володимира Зеленського на посаду президента в Україні не призвів до «докорінних змін у ситуації зі свободою ЗМІ в Україні», каже Гульноза Саїд. Але вона відзначає дружню риторику президента до преси, а також звільнення Романа Сущенка під час обміну полоненими.

«Ми бачимо більш дружню риторику, дружнє ставлення з боку президента Зеленського до журналістів, і ми бачимо, як він намагається поліпшити свій імідж, встановити нові відносини з журналістською громадою, організувавши безпрецедентний «медіамарафон», наприклад, а також інші події, запросивши журналістів до своєї резиденції», – зауважує активістка.

Але докорінних змін, на її думку, бракує: «Стосовно ж того, як власне журналісти оцінюють цю ситуацію, – очевидно, від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов’язували надії з його обранням, але досі, гадаю, не відбулось істотних змін у плані політичного середовища для журналістів, за винятком обміну полоненими з Росією. В цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України».

Для того, щоб справді змінити ситуацію, урядові насамперед варто приділити увагу захистові журналістів-розслідувачів, переконана експерт.

«Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів і захисту ЗМІ, насамперед потрібно поважати і підтримувати проєкти журналістів-розслідувачів, такі, як «Схеми», не наражати їх на небезпеку, а, на жаль, це ставалось із журналістами «Схем» і «Слідства.інфо» й іншими за (попереднього президента Петра) Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського», – каже вона.

Водночас експертка зауважила, що такі дії, як постановка з «масками-шоу» в ефірі, яким канал «Прямий» хотів проілюструвати можливе захоплення ЗМІ, є «неприйнятними» і «шкідливими для довіри глядачів». «Якщо працюєш у небезпечному середовищі, такого не варто робити, – каже Саїд. – Загалом такі шоу й театралізовані вистави можуть призвести до того, що наступного разу люди не повірять, якщо станеться щось серйозне». Канал вибачився за те, що показав постановку з «масками-шоу».

Негативно позначитись на безпеці журналістів чи свободі ЗМІ можуть і деякі ідеї в законодавчій сфері, що наразі обговорюються в Україні, вважає експертка.

Занепокоєння викликає нещодавня заява міністра культури, молоді та спорту, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією. «Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння, – каже Саїд. – Свободу слова і безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності або через запровадження тих чи інших обмежень».

Також викликає занепокоєння оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції «Слуга народу» передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ. Не влада, а глядачі і читачі мають вирішувати, чи є те чи інше ЗМІ життєздатним, наголошує Саїд.

«Влада не повинна вирішувати, які ЗМІ є життєздатними або добрими з політичної точки зору, або хто є гарним журналістом, та інше. Не варто, щоб парламент дивися на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові. Як у будь-якій країні з ринковою економікою, ринок має зрештою вирішити, чи виживе те чи інше ЗМІ, чи цікаве воно, безстороннє, чи надає воно гарний і якісний контент, чи люди бажають його читати або дивитись, або чи воно не є економічно життєздатним і має закритись», – переконана експертка.