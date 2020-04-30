Іноземні студенти у США відчувають непевність через зміну імміграційних правил

Внесення змін до правил видачі посвідок на проживання, так званих Зелених карток, вплинуло на настрої іноземних студентів, які навчаються у США, пише Еліна Беррос в статті для «Голосу Америки».

Хоча рішення, запроваджене у час пандемії, прямо не стосується студентських віз, однак йдеться про можливість перегляду неімміграційних програм «протягом 30 днів після введення рішення в дію».

Студентські візи належать до неімміграційних тимчасових віз.

Атія Азум, яка завершує навчання на факультеті журналістики Мерілендського університету США в травні цього року, говорить, що вона подалась для участі в програмі Вибіркового практичного навчання (ОТP), яка надає можливість іноземним студентам ще три роки після закінчення навчання у США працювати в країні за фахом.

Азум, однак, тривожиться, що її документи не будуть оформлені вчасно: «Коли я читаю в новинах, що [президент Дональд] Трамп планує видати указ, щоб тимчасово призупинити імміграцію, я думаю: «Що мені робити? ... Чи можу я залишитись? Що буде?»

Імміграційна служба США USCIS планує поновити роботу з 4 червня. До того часу Служба надає послуги, що не передбачають особистого контакту.

Ребекка Гемлін відповідає з прийом студентів у Массачусетському університеті. Її непокоїть призупинка видачі віз, що заторкнула навіть тих, хто вступив до університету.

«Нам вже місяць дзвонять з питаннями стосовно того, чи зможуть студенти, які вступили до університету, прибути для навчання восени 2020. Наразі ми не маємо відповіді», – говорить Гемлін.

За оцінками Інтернет-видання Inside Higher Ed, в наступному навчальному році кількість тих, хто вступив до американських навчальних закладів скоротиться на 15%, що може означати втрату 23 мільярдів доларів надходжень.

Згідно до щорічного звіту Інституту міжнародної освіти (ІІE), у США було 1,1 мільйона іноземних студентів в 2018-2019, при загальній кількості студентів у 19,8 мільйона. Більше третини іноземних студентів прибувають з Китаю, майже 20% – з Індії.