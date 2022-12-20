Герої чи дезертири: Залужний просить підписати закон про відповідальність військових, а правозахисники проти

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Головнокомандувач Валерій Залужний підтримує закон, який посилює відповідальність військовослужбовців, і на який різко відреагувало громадянське суспільство та правозахисники
«Сьогодні я змушений підняти досить складну тему - посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів», – написав Залужний у Телеграмі.
Він повідомив, що підтримує ухвалені парламентом зміни до законодавства, і просить президента підписати закон.
«Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – наголосив Залужний.
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