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Донецкая область в тройке лидеров по уровню средней зарплаты среди всех регионов Украины. Соседняя Луганская область в этом рейтинге занимает 16 место. Разница в зарплатах двух соседних регионов составляет 3 тысяч. В чем феномен Донецкой области и в чем проблема Луганской?

В декабре 2019 года средняя зарплата в Донецкой области составляла чуть больше 13 тысяч гривен. Выше зарплаты, согласно данным государственной службы статистики, только в Киеве (больше 18 тысяч) и Киевской области (13 тысяч 200). Тем временем, Луганская область по уровню зарплат находится на 16 месте. В среднем, там платят немногим больше 10 тысяч гривен. Разница в зарплатах двух соседних областей Донбасса составляет 3 тысячи гривен.

Статистику Донецкой области делает Мариуполь – Алексей Кущ

В Донецкой области решающим является «фактор Мариуполя», говорит экономист Алексей Кущ. Именно этот город – бюджетообразующее ядро для всей подконтрольной Украине территории региона. И зарплаты в Мариуполе уступают только зарплатам в столице.

Металлургические комбинаты являются бюджетообразующими для области

«Два металлургических комбината которые, несмотря на определенный спад на внешних рынках, продолжают работать. Там высокие зарплаты. Эти комбинаты являются градообразующими. Благодаря им работает торговля, сфера услуг, и малый бизнес, где зарплаты также более-менее высокие. Плюс город достаточно большой и хорошо развит бюджетный сектор, где зарплаты поддерживаются за счет местных сборов», – говорит Алексей Кущ.

Если на подконтрольной Украине территории Донецкой области в промышленности преобладает металлургия, то в Луганской области больше доля химии. А в последние годы из-за высоких цен на газ эта отрасль сильно пострадала, говорит Алексей Кущ. И химические предприятия останавливались.

Последние три года хуже всего развивалась химическая промышленность



«Если брать региональную экономику, то последние три года хуже всего развивалась именно химическая промышленность. Это касалось не только Луганской области, но и всей страны. Очень высокая цена на газ, которая была в 2016, 2017 и 2018 годах практически отсекла всю химическую промышленность от минимальной нормы рентабельности», – говорит Алексей Кущ

Сейчас, по словам экономиста, благодаря укреплению гривны и снижению мировых цен на газ, химическая промышленность начала оживать. Но до показателей довоенных ей еще далеко. Остальные промышленные отрасли в Луганской области также находятся в плачевном состоянии без государственной поддержки, говорит Алексей Кущ. Отсюда и такая статистика по средним зарплатам.