«Справляємось... Холодно в хаті»: жителі Чернігова про блекаут внаслідок російської атаки

Напередодні ввечері сили РФ вдарили по об’єктах критичної інфраструктури області. Енергетики працюють над відновленням, передусім для об’єктів критичної інфраструктури, але терміни повного відновлення наразі невідомі. Станом на момент публікації відео, світло почало точково з'являтися.