Майже поруч із лінією фронту. Багато хто з них відмовляється їхати далі, бо там, на окупованих територіях, залишилися їхні близькі та рідні, які стали заручниками, адже зараз їх не випускають. І наші герої, попри все чекають на можливість повернутися додому.
Життя в окупації зараз: що кажуть люди, які вирвалися із захопленого півдня
Випуски
-
-
20:30, 24 липня 2023
Як живуть люди на лінії фронту Запорізького напрямку? | #ВУКРАЇНІ
-
20:30, 17 липня 2023
Херсонський кавун: чи варто чекати врожаю і яка буде ціна? | #ВУКРАЇНІ
-
20:30, 10 липня 2023
Що думають про Залужного на його малій батьківщині? | #ВУКРАЇНІ
-
20:30, 03 липня 2023
Як і чому росія викрадала українських дітей? | #ВУкраїні
-
20:30, 26 червня 2023
«Тіло так і не знайшли»: історії жінок, які втратили чоловіків на війні | #ВУкраїні