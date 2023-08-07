Життя в окупації зараз: що кажуть люди, які вирвалися із захопленого півдня

Майже поруч із лінією фронту. Багато хто з них відмовляється їхати далі, бо там, на окупованих територіях, залишилися їхні близькі та рідні, які стали заручниками, адже зараз їх не випускають. І наші герої, попри все чекають на можливість повернутися додому.