Маляр: російські окупанти посилюють соціальну напругу, щоб змусити українців виїздити до Росії

Російські війська на окупованих територіях намагаються посилювати тиск на місцевих жителів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 7 серпня.

За її словами, це робиться з метою спонукати місцеве населення виїхати до Росії.

«Зокрема, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення», – заявила вона.

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За даними Маляр, російські загарбники намагаються використати виїзд місцевих «для власного збагачення»:

«Зокрема, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці ЗС РФ, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності».

У липні Генеральний штаб повідомляв, що в окупованій частині Херсонської області російські військові погрожують місцевому населенню примусово депортувати їх до Сибіру і конфіскувати майно в разі відсутності паспорта РФ.