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Маляр: російські окупанти посилюють соціальну напругу, щоб змусити українців виїздити до Росії

За даними Ганни Маляр, російські загарбники намагаються використати виїзд місцевих «для власного збагачення»

Російські війська на окупованих територіях намагаються посилювати тиск на місцевих жителів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 7 серпня.

За її словами, це робиться з метою спонукати місцеве населення виїхати до Росії.

«Зокрема, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення», – заявила вона.

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За даними Маляр, російські загарбники намагаються використати виїзд місцевих «для власного збагачення»:

«Зокрема, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці ЗС РФ, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності».

У липні Генеральний штаб повідомляв, що в окупованій частині Херсонської області російські військові погрожують місцевому населенню примусово депортувати їх до Сибіру і конфіскувати майно в разі відсутності паспорта РФ.

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