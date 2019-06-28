Леонід Кравчук підтримав ініціативу президента Зеленського «відшліфувати Конституцію»

Леонід Кравчук вітає ініціативу Володимира Зеленського щодо відновлення роботи комісії із вдосконалення Конституції України. На думку першого президента України, у нинішній редакції основного закону одночасно присутні положення характерні для президентсько-парламентської і парламентсько-президентської республік. А ще – чітко не окреслені повноваження Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента.

Президент України Володимир Зеленський 21 червня 2019 року підписав указ про створення Комісії з питань правової реформи.

Згідно із текстом указу, основним завданням Комісії є «сприяння подальшому розвитку правової системи в Україні з урахуванням міжнародних зобов'язань».

Це рішення підтримує перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

«У нас частина Конституції президентсько-парламентська, а частина парламентсько-президентська. Деякі розділи трішки «відшліфували», але трикутник Рада-Кабмін-президент – до цього ще не приступали. Так бути не може. Потрібно виписати точно, щоб не було спокуси ні в кого «перелазити в чужий город». Повноваження виписані і ніхто не переступає», – заявив Леонід Кравчук кореспонденту Радіо Свобода.

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Леонід Кравчук вважає, що не всі зміни, які внесли до Конституції за 23 роки її існування, є «правильними». На його думку, ці ініціативи попередніх президентів просували за допомогою «інформаційних атак» телеканалів, які належать «олігархам».

«Так пояснять тобі, скажуть, що він (президент – ред.) зробив правильно. Хоча, ясно, що це суперечить принципу, але можна переконати. І це робиться, робиться через атаки з боку телеканалів, всі великі олігархи в Україні мають свої телеканали», – підсумовує Леонід Кравчук.

Зміни до Конституції України вносили сім разів:

2004 року одразу після Помаранчевої революції Верховна Рада внесенням змін до основного закону перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку, чим обмежила повноваження третього президента України Віктора Ющенка

2010 року Конституційний суд на прохання Партії регіонів перевірив конституційність реформи 2004 року та відмінив її. Тоді четвертий президент України Віктор Янукович отримав всю повноту влади президентсько-парламентської республіки

2011 року парламент вніс зміни до Конституції, встановивши даним законом 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади

2013 року Верховна Рада внесенням змін до Конституції розширила свої функції парламентського контролю за надходженням та використанням публічних фінансів

2014 року парламент абсолютною більшістю відновив дію Конституції 2004 року, визнавши рішення Конституційного суду часів президента Януковича незаконним

2016 року до Конституції внесли зміни у рамках судової реформи

2019 року за ініціативи п’ятого президента України Петра Порошенка у Конституції закріпили курс держави до Європейського Союзу та НАТО.

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