Леонід Кравчук підтримав ініціативу президента Зеленського «відшліфувати Конституцію»

Леонід Кравчук вітає ініціативу Володимира Зеленського щодо відновлення роботи комісії із вдосконалення Конституції України. На думку першого президента України, у нинішній редакції основного закону одночасно присутні положення характерні для президентсько-парламентської і парламентсько-президентської республік. А ще – чітко не окреслені повноваження Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента.
Президент України Володимир Зеленський 21 червня 2019 року підписав указ про створення Комісії з питань правової реформи.
Згідно із текстом указу, основним завданням Комісії є «сприяння подальшому розвитку правової системи в Україні з урахуванням міжнародних зобов'язань».
Це рішення підтримує перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
«У нас частина Конституції президентсько-парламентська, а частина парламентсько-президентська. Деякі розділи трішки «відшліфували», але трикутник Рада-Кабмін-президент – до цього ще не приступали. Так бути не може. Потрібно виписати точно, щоб не було спокуси ні в кого «перелазити в чужий город». Повноваження виписані і ніхто не переступає», – заявив Леонід Кравчук кореспонденту Радіо Свобода.
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Леонід Кравчук вважає, що не всі зміни, які внесли до Конституції за 23 роки її існування, є «правильними». На його думку, ці ініціативи попередніх президентів просували за допомогою «інформаційних атак» телеканалів, які належать «олігархам».
«Так пояснять тобі, скажуть, що він (президент – ред.) зробив правильно. Хоча, ясно, що це суперечить принципу, але можна переконати. І це робиться, робиться через атаки з боку телеканалів, всі великі олігархи в Україні мають свої телеканали», – підсумовує Леонід Кравчук.
Зміни до Конституції України вносили сім разів:
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2004 року одразу після Помаранчевої революції Верховна Рада внесенням змін до основного закону перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку, чим обмежила повноваження третього президента України Віктора Ющенка
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2010 року Конституційний суд на прохання Партії регіонів перевірив конституційність реформи 2004 року та відмінив її. Тоді четвертий президент України Віктор Янукович отримав всю повноту влади президентсько-парламентської республіки
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2011 року парламент вніс зміни до Конституції, встановивши даним законом 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади
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2013 року Верховна Рада внесенням змін до Конституції розширила свої функції парламентського контролю за надходженням та використанням публічних фінансів
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2014 року парламент абсолютною більшістю відновив дію Конституції 2004 року, визнавши рішення Конституційного суду часів президента Януковича незаконним
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2016 року до Конституції внесли зміни у рамках судової реформи
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2019 року за ініціативи п’ятого президента України Петра Порошенка у Конституції закріпили курс держави до Європейського Союзу та НАТО.
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