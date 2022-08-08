ЗСУ атакували Антонівський та Каховський мости. Росія буде відступати?

Збройні сили України повідомили, що в ніч на сьогодні знову влучили по Антонівському та Каховському мостах на окупованій частині Херсонщини.

Після попередніх ударів по мосту російська окупаційна «влада» оголосила про ремонт переправи і навіть планували відкрити міст цього тижня. Нині ж в окупаційній «адміністрації» повідомили, що відкриття переправи буде відкладене.

Чи залишаються у Росії шляхи постачання окупаційних військ на правому березі Дніпра на Херсонщині? Та чи змушують Росію удари ЗСУ по переправах задуматися про відступ?

Про це і не тільки говоримо в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.