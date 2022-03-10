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Київщина: українські військові штурмують населений пункт, де перебувають російські сили

Українські військові штурмують населений пункт на Київщині, де перебувають російські сили.
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
1 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
2 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
3 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
4 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
5 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
6 Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
7 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
8 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
9 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
10 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
11 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
12 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
13 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
14 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
15 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
16 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
17 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
18 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
19 Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
20 Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
21 Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
22 Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
23 Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ несуть побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
24 Військові ЗСУ несуть побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Військові ЗСУ після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
25 Військові ЗСУ після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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