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Київщина: українські військові штурмують населений пункт, де перебувають російські сили
56 хвилин тому
Мар'ян Кушнір
Українські військові штурмують населений пункт на Київщині, де перебувають російські сили.
1
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
2
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
3
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
4
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
5
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
6
Військові ЗСУ готуються до штурму населеного пункту, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
7
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
8
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
9
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
10
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
11
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
12
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
13
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
14
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
15
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
16
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
17
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
18
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
19
Військові ЗСУ штурмують населений пункт, де перебувають російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
20
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
21
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
22
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
23
Військові ЗСУ несуть пораненого побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
24
Військові ЗСУ несуть побратима після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
25
Військові ЗСУ після штурму населеного пункту, де перебували російські військові. Київщина, 10 березня 2022 року
Мар'ян Кушнір
Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року
KushnirM-FL@rferl.org
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Київщина: українські військові штурмують населений пункт, де перебувають російські сили
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