Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки»: про що домовилися Єрмак і Козак?

У Парижі відбулася зустріч радників лідерів «нормандської четвірки». Представники України, Росії, Франції та Німеччини провели переговори щодо ситуації на Донбасі. Україну представляв голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію – заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Остання подібна зустріч відбулася у квітні 2021 року.

За даними ЗМІ, переговори у Парижі стали можливими після відкликання з Верховної Ради законопроєкту про перехідний період для Донбасу і Криму. Такі умови нібито ставили у Москві. Водночас Андрій Єрмак заявив, що ніяких попередніх умов для проведення зустрічі Росія не висувала.

Про що ж домовилися Єрмак і Козак у Парижі, говоримо у прямому ефірі Радіо Свобода – програмі «Свобода Live.

Переговори відбулися на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через Україну. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні економічні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.