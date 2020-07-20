Звідки фрукти у кримському лісі? | Крим.Реалії

Унікальні кримські сади. Їх називають чаїри – це історична агротрадиція кримських татар. По суті це сад посеред лісу. І фруктові дерева та плодові кущі ростуть у дикій природі. В чаїрах вирощували особливі кримські сорти, яких немає більше ніде у світі. Після насильницького виселення кримських татар чаїри занепали. Від 90-тих їх відроджують науковці та ентузіасти. Не всі таємниці чаїрної агрономії збереглися. У Криму є спеціальна наукова програма зі збереження чаїрного садівництва, яку розробив і втілював академік, історик аграрної науки Петро Вольвач. Вже віднайшли унікальний сорт яблуні, яку описував ще видатний український дослідник Левко Симиренко – «голова ягнати».