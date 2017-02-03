Лутковська занепокоєна через арешт адвоката Курбедінова – розмова з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у розмові з російським омбудсменом Тетяною Москальковою висловила занепокоєння щодо ситуації з адвокатом Емілем Курбедіновим, заарештованого в анексованому Росією Криму.

Як повідомляє прес-служба українського омбудсмена, під час розмови Лутковська звернула увагу Москалькової на проблему, пов’язану з забезпеченням права на захист підзахисних, адвокатом яких був Еміль Курбедінов.

За цим повідомленням, у відповідь Москалькова запевнила, що під час сьогоднішнього судового засідання у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» право підсудних на захист було дотримано, оскільки вони мали можливість скористатись послугами адвокатів.

Російська сторона наразі не повідомляє подробиці цієї розмови.

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, засудив його на 10 діб арешту за звинуваченням у поширенні екстремістських матеріалів.

Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі.

Курбедінов є одним із провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.

Сьогодні у підконтрольному Кремлю суді Криму шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт до 8 квітня 2017 року.