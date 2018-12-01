Помер 41-й президент США Джордж Буш-старший

У п’ятницю ввечері помер колишній президент США Джордж Буш-старший. Йому було 94 роки.

У своїй заяві його син, колишній президент США Джордж Буш-молодший, назвав батька «людиною найвищого калібру, найкращим батьком, якого могли б побажати дочка і син». Президент Дональд Трамп висловив співчуття, назвавши колишнього президента прикладом для багатьох американців, які обрали шлях служіння суспільству.

У 18 років після закінчення школи, Джордж Буш пішов служити в морську авіацію і став наймолодшим пілотом, зробивши 58 бойових польотів на тихоокеанському театрі воєнних дій. У 1944 році його літак був збитий, але Бушу вдалося врятуватися.

Довга кар’єра Джорджа Буша в політиці почалася в Техасі, де він був обраний членом місцевої легіслатури. Потім він був американським представником в ООН, директором ЦРУ, у 1980 році став віце-президентом в адміністрації Рональда Рейгана, а в 1988 році був обраний президентом США.

На його правління припав кінець Холодної війни, розпуск Радянського Союзу і операція зі звільнення Кувейту, захопленого військами Іраку. В операції «Буря в пустелі» брали участь військові 30 країн.

Після поразки на президентських виборах 1991 року Джордж Буш-старший активно підтримував свого сина Джорджа Буша-молодшого в боротьбі за президентство.

Він був відомий активним способом життя. Відзначив своє 90-річчя стрибком з парашутом із вертольота. Останні 4 роки життя він користувався інвалідним візком. Його дружина Барбара Буш померла 8 місяців тому.