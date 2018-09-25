Ціна російського мундира: кримський «прейскурант»

У 2014 році більшість кримських правоохоронців, які служили в українських силових органах, зламали присягу. З російськими посадами та званнями вони отримали й нові можливості для переслідування кримчан. Практика останніх років показала, що на півострові активно застосовують норму кримінального законодавства Росії про образу представника влади, і саме правоохоронці найчастіше стають у цих справах потерпілими. Скільки коштує у Криму честь російського мундира?

У російському законодавстві, насадженому в окупованому Криму, публічна образа представника влади при виконанні ним посадових обов’язків кваліфікується за статтею 319 Кримінального кодексу Росії та карається штрафом до 40 тисяч рублів (близько 17 тисяч гривень ‒ ред.) або обов’язковими роботами до 360 годин, або виправними роботами до року.

Схоже покарання передбачене і в українському законодавстві, але до анексії у Криму такі факти були поодинокими, а в більшості випадків кримінальні провадження не відкривалися.

Тепер же, згідно із судовою практикою, найчастіше на образи в Криму скаржаться російські силовики. При цьому підконтрольні Кремлю кримські суди найчастіше стають на їхній бік, караючи жителів півострова грошовими стягненнями та громадськими роботами. Ми склали рейтинг покарань кримчан, винесених за статтею 319 Кримінального кодексу Росії, і з’ясували, у скільки в Криму оцінюють честь російського мундира.

Плювок у снайпера ‒ 20 тисяч рублів

У квітні за образу поліцейського був засуджений кримськотатарський активіст, бахчисараєць Шевкет Раззаков.

​Його звинуватили в тому, що він плюнув у поліцейського бійця-снайпера.

«Безпричинно плюнув у бік поліцейського бійця-снайпера відділення № 2 взводу № 2 роти № 1 федеральної служби військ національної гвардії у Республіці Крим старшого сержанта поліції Шабельника А. І., після чого висловився на його адресу в нецензурній формі, чим публічно образив його в присутності сторонніх громадян», ‒ сказано в постанові слідчого.

Це сталося у квітні 2017 року, коли російські силовики проводили обшуки в будинках двох бахчисарайців. Шевкет Раззаков серед десятків місцевих жителів прийшов туди підтримати співвітчизників. Силовики спробували відтіснити активістів, між ними відбулися сутички. На відео з місця подій видно, як людей б’ють гумовими кийками.

Під час цих подій і був нібито обпльований снайпер

Під час цих подій і був нібито обпльований снайпер, повідомила сторона обвинувачення в суді. Шевкет Раззаков провину заперечував. Його захист стверджував, що докази, надані слідством, непереконливі.

За «зганьблену честь снайпера Шабельника» обвинувачення просило призначити Раззакову 300 годин громадських робіт. Але підконтрольний Росії Бахчисарайський райсуд призначив йому менш суворе покарання ‒ штраф у 20 тисяч рублів.

​Депресія полковника ‒ 20 тисяч рублів і роботи в парку

Іще одну справу за 319 статтею Кримінального кодексу Росії цього року розглядав підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд. В образі поліцейського звинувачувалася мешканка Старого Криму, багатодітна мати Зарема Куламетова.

У провину їй ставилося те, що вона образливо висловилася на адресу заступника начальника російської поліції у Кіровському районі Андрія Рогожина. Це сталося, коли жінка в січні цього року намагалася розшукати свого сина ‒ кримськотатарського активіста Гірая Куламетова, затриманого поліцейськими за звинуваченням у публікації в соцмережах символіки релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Полковник запевняв у суді, що після її слів він впав у депресію

Згодом співробітник поліції повідомив, що жінка, яка вимагала від нього інформації про сина, образила його, і надав судові відеозапис. Що саме сказала Зарема Куламетова, залишилося для громадськості невідомим, але полковник запевняв у суді, що після її слів він впав у депресію. Вийти з цього стану йому могли б допомогти 50 тисяч рублів (близько 21 тисячі гривень ‒ ред.) ‒ таку суму Рогожин запросив у суді як моральну компенсацію.

Зарема Куламетова свою провину заперечувала, пояснивши, що «спілкувалася з поліцейським на емоціях», а всі її дії в той день були «мотивовані одним бажанням ‒ дізнатися, де її син».

У результаті суд призначив їй покарання у вигляді 250 годин громадських робіт і виплату компенсації полковникові в розмірі 20 тисяч рублів (майже 8,5 тисячі гривень ‒ ред.). Суд зобов’язав жінку відпрацювати 250 годин у парку Старого Криму. Покарання вона відбуває досі. Зарема Куламетова змушена працювати в парку щодня у будні з 8:00 до 12:00. Допомагати матері приходять її діти, а також небайдужі мешканці міста.

«Нецензурна характеристика» ‒ 20 тисяч рублів

У травні минулого року в підконтрольному Росії Кримському гарнізонному військовому суді слухали ще одну справу про образу поліцейського. Згідно з матеріалами слідства, російський офіцер, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав конфліктувати з охоронцями бару в Євпаторії. На місце прибули поліцейські, які зажадали від військового припинити протиправну поведінку. Але той у присутності відвідувачів бару «нецензурно охарактеризував співробітників органів внутрішніх справ», повідомили слідчі.

Обвинувачений свою провину не визнав. Але суд вирішив, що честь поліцейських коштує 20 тисяч рублів, призначивши таке стягнення російському офіцерові.

Лайка у психлікарні ‒ 300 годин робіт

А ось образа поліцейського в севастопольській психлікарні обійшлася жителеві міста дорожче ‒ у 300 годин обов’язкових робіт. Таке рішення в 2014 році ухвалив суд за згаданою 319-ю статтею Кримінального кодексу Росії.

Потерпілим у справі виступав дільничний оперуповноважений МВС Росії. Засуджений був доставлений до психіатричної лікарні для проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння. «Раніше судимий громадянин 1983 року народження з метою перешкоджання виконанню співробітником поліції посадових обов’язків висловився на його адресу грубою нецензурною лайкою в присутності інших громадян», ‒ повідомили в прес-службі російської прокуратури Севастополя.

Суд визнав його винним у приниженні честі та гідності поліцейського та призначив йому громадські роботи.

«Приниження честі та гідності» ‒ 320 годин робіт

У листопаді 2016 року в образі оперуповноваженого Євгена Баранова звинувачували фермера із села Серебрянка Роздольненського району, українського активіста Володимира Балуха. Це сталося під час одного з обшуків, який російські силовики проводили в його будинку після появи на ньому українського прапора та таблички «Вулиця Героїв Небесної сотні».

​«Балух висловлювався щодо оперуповноваженого Баранова нецензурною образливою лайкою, що тому було неприємним. Баранов розумів, що це принижує його честь і гідність, а також порушує нормальну діяльність органів поліції, підриває їх авторитет», ‒ мовиться в матеріалах його справи.

Я всю ніч не спав, очі боліли, «варив» мамі паркан і без маски «нахапався зайчиків»

Сам Володимир Балух свою провину заперечував. За його версією, справа була така: «Я всю ніч не спав, очі боліли, «варив» мамі паркан і без маски «нахапався зайчиків». А вранці прийшла Наталя (дружина ‒ ред.) з нічної зміни, вона пекарем працює, заснула. Я задрімав теж. Чую: голоси якісь, Наталя пішла відкрити, а вони вже вдома стоять. Через півхвилини в кімнаті з’являється ментеня, яке я нібито образив. Зайшов у взутті, каже мені: «Ти хто?». Я йому кажу: «Слухай, це ти хто, зайшов до спальні взутим». Він знову: «Я сказав, ти хто?». «Та йди ти в дупу, ще я буду говорити тобі, хто я у себе вдома», ‒ кажу йому. Він махнув рукою, залітають ОМОНівці, давай мене крутити. Я як був у кальсонах, сорочці, в калоші мене взули й вивели. У машині додали. Те, що вони окупанти, я кричав. А матюкатися… Ну, може. Коли тебе б’ють, то будеш лаятися. Але не пам’ятаю, стан був такий».

Суд виніс Балухові вирок у вигляді 320 годин обов’язкових робіт. Виконувати їх активіст відмовився, тому покарання замінили на сорок діб арешту. Згодом Володимир Балух став фігурантом іще двох кримінальних справ і зараз тримає голодування в сімферопольському СІЗО понад 180 днів.

Образа та насильство ‒ 2 роки умовно

У лютому минулого року в Керчі судили 50-річного Сергія Висоцького за образу співробітника карного розшуку. Він звинувачувався відразу за двома статтями Кримінального кодексу Росії ‒ окрім уже згадуваної 319-ї, його дії кваліфікували за 318-ю статтею (насильство стосовно представника влади).

За інформацією слідства, засуджений вдарив і образив співробітника керченського управління МВС Росії за його зауваження про некоректну поведінку щодо жінки.

У результаті підконтрольний Росії Керченський міський суд засудив чоловіка до двох років позбавлення волі умовно. Цей вирок став найсуворішим за всю історію образ російських силовиків у Криму. Свою позицію в цій справі засуджений публічно не оголосив.

Щорічно в Криму виносять десятки таких вироків. Відповідно до судової практики, образа поліцейського на півострові оцінюється в середньому у 20 тисяч рублів. Це трохи нижче, ніж рівень офіційної середньої зарплати у Криму.