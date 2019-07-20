КВУ фіксує масові порушення у «день тиші»

У Комітеті виборців повідомили, що його спостерігачі фіксують масові факти порушень чинного законодавства у «день тиші» 20 липня.

«20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, спостерігачі організації повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі Інтернет, вказали в Комітеті виборців України.

Раніше сьогодні начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив про кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у Києві в «день тиші».

Згідно із законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

За агітацію в «день тиші» або в день виборів передбачені штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.​