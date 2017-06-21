Франція попередила про погіршення відносин ЄС і Росії через невиконання Москвою мінських угод

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у перебігу візиту до Росії попередив, що невиконання Москвою мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу може призвести до подальшого погіршення відносин між ЄС і Росією.

На спільній прес-конференції в Москві з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим після зустрічі з ним голова французької дипломатії заявив, що його країна залишається прихильником урегулювання кризи на сході України.

За його словами, Франція, так само як і Німеччина, в рамках «нормандського формату» переговоів із участю також Києва й Москви готові продовжувати свою посередницьку роль, щоб мінські домовленості були виконані в якнайкоротший термін.

«Бо що довше ми зволікаємо й не діємо, то менше лишається ліній контакту й то більше віддаляється перспектива врегулювання цієї кризи. Відтак погіршуються й відносини між Європейським союзом і Росією», – сказав Ле Дріан.

Лавров, зі свого боку, повторив, що для Москви альтернативи мінським угодам не існує, і вони мають бути виконані повністю.

При цьому він дав знати, що Москва очікує виконання цих домовленостей у першу чергу саме від Києва.

Виконання Москвою її зобов’язань за мінськими угодами, серед яких, зокрема, виведення з території України «іноземних» збройних формувань і озброєнь чи передача нині непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону під контроль ОБСЄ, перш ніж її повернуть під контроль України, є передумовою можливості послаблення кількох пакетів міжнародних санкцій. Ідеться про ті санкції, що були накладені щодо Росії через агресію Москви на сході України, серед них і найболючіші для Росії, що спрямовані проти цілих деяких секторів російської економіки. Москва ж заявляє, ніби не має ніяких зобов’язань за мінськими угодами, бо, мовляв, є їхнім гарантом, але не стороною. Численні факти дій проти України російських військ і важких озброєнь на Донбасі Кремль узагалі відкидає.

Становище в Україні було однією з головних тем візиту голови МЗС Франції до Москви, поруч зі становищем у Сирії, боротьбою з міжнародним тероризмом і двосторонніми питаннями.

Після перемоги на президентських виборах у Франції Емманюеля Макрона, різко критично налаштованого щодо Росії, його партія «Республіко, вперед!» разом із союзними силами також узяла абсолютну більшість на недавніх виборах до Національної асамблеї – нижньої і провідної палати парламенту Франції. Проросійські чи потенційно проросійські сили в цих виборах загалом зазнали значних втрат.