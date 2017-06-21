Україна воює з Росією мирним планом і західними санкціями – Хара

Сполучені Штати не послаблюватимуть санкції проти Росії. Про це заявив президент України Петро Порошенко після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Напередодні цієї зустрічі Міністерство фінансів США повідомило про розширення переліку підсанкційних осіб через агресію Росії в Україні. Додаткові санкції запровадили проти 19 осіб та 39 компаній. Зокрема, до списку увійшли «центральні банки» сепаратистів на Донбасі, російський банк, який обслуговує клієнтів на окупованих територіях. До оновленого списку потрапили загалом десятки осіб і організацій, зокрема заступник міністра економічного розвитку Росії, приватна військова компанія «Вагнера», байк-центр» «Нічні вовки» і фірми мільярдера Євгена Пригожина, якого називають «кухарем президента Путіна». Раніше Сенат США вирішив посилити санкції проти Росії.

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Не лише Міністерство фінансів та американські сенатори, а й президент Дональд Трамп не збираються послаблювати тиск на Росію. Це випливає із заяви у Вашингтоні Петра Порошенка за підсумками зустрічі з Трампом. Водночас Порошенко не бачить необхідності у зміні мінського формату.

Сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість на підтримку нашої держави

«США приймають додаткові санкції практично кожного дня, і я бачу позицію США як твердого надійного стратегічного партнера України. США залишаються відданими мінським домовленостям і ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені. США є нашим партнером, ми дуже зацікавлені в залученні США до активного процесу. І сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість на підтримку нашої держави», – сказав Порошенко.

Речник президента США Шон Спайсер на брифінгу в Білому домі після зустрічі президентів Трампа і Порошенка підтвердив, що санкції триватимуть, доки Росія не «забереться зі сходу України».

Трамп не наважиться ветувати санкції проти Росії

Президент Трамп навряд чи наважиться ветувати посилення санкції проти Росії, якщо його ухвалить після Сенату Палата представників американського Конгресу. Про це заявив «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Також те, що господар Білого дому мав аудієнцію з українським президентом до зустрічі наступного місяця з Володимиром Путіним, є не лише символічним жестом.

Трамп мав можливість почути напряму від президента Порошенка, чого намагається досягти Україна відносно врегулювання конфлікту на Донбасі

«Якщо цей законопроект буде прийнятий обома палатами, а немає жодних підстав вірити, що цього не станеться, я припускаю, що законопроект буде проголосований такою переважною більшістю голосів, що президент Трамп зрозуміє: спроба його ветувати не тільки спровокує спалах незадоволень, в тому числі серед республіканців у Конгресі. Є великий шанс, що його вето буде подолано. А це стане для нього значною політичною поразкою у перші шість місяців президентства. Трамп мав можливість почути напряму від президента Порошенка, чого намагається досягти Україна відносно врегулювання конфлікту на Донбасі. На мою думку, це дуже важливо, що Трамп це почув безпосередньо від Порошенка перед тим, як він сяде говорити з президентом Путіним», – зауважив Стівен Пайфер.

Трамп не радикальний з Росією, бо є й інші проблеми – Таран

Навіть якби Трамп раптом хотів пом’якшити санкції проти Росії, він мусить зважати на позицію американського істеблішменту. А той не збирається миритися з тим, що Путін зухвало порушив міжнародні норми, відтявши в України частину території й ведучи про неї агресію. Це зауважив у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Сергій Таран.

Те, що в США посилився негатив щодо Росії, ми побачили під час голосування в Сенаті

«А те, що в США не змінилися настрої щодо Росії, навіть посилився негатив щодо Росії, ми це побачили під час голосування в Сенаті. Воно було важливим не стільки з точки зору застосування санкцій, а тим, що воно показало настрої американського суспільства. Трамп, звичайно, не настільки радикально налаштований, як Сенат тільки тому, що йому з Росією треба говорити також і про інші проблеми», – сказав Таран.

Путін може кусатися, але Захід вже звик – Орешкін

Саме зараз, коли Володимир Путін бачить протидію Заходу і коли ускладнюється ситуація всередині Росії, господар Кремля може вдатися до ще агресивніших дій проти України. Цього не виключають експерти, маючи на увазі акції протесту в десятках міст Росії та новий пакет санкції з боку США. Водночас російський політолог Дмитро Орешкін констатує, що Захід готовий до такого розвитку подій.

Як від щура, загнаного в куток, можна очікувати різких дій – може кусатися

«Путін був завжди майстром саме віртуальних боїв. Він завжди виглядав крутим, завжди виглядав переможцем, принаймні всередині країни. Це все рідше вдавалося за її межами. Але зараз вже й всередині країни це виглядає доволі нікчемно. Відповідно, це треба якось компенсувати. Як від щура, загнаного в куток, як сам Володимир Володимирович попереджав, можна очікувати різких дій – може кусатися. Але знову ж таки, за останні три-чотири роки до цього вся світова спільнота готова», – говорить Орешкін.

Санкції мають змінювати формат

Нинішній формат санкцій навіть за умови їх значного підсилення не зможуть зупинити війну на сході України, зауважує експерт-американіст Олександр Потєхін.

Нам потрібна чітка заява Заходу, що у випадку активізації дій або не припинення військових операцій, санкції будуть змінювати свій характер

«Нам потрібна чітка заява Заходу, що у випадку активізації дій або не припинення військових операцій в розумний і достатній термін, санкції будуть змінювати свій характер. І тут є одна проблема. Як ми знаємо, Німеччина виступила проти останнього пакету санкцій (йдеться про санкції, схвалені Сенатом США – ред.), бо вони загрожують «Північному потоку-2». Тому подивимося, чи втримається Трамп і американський політикум, який буде тиснути на Трампа з тим, щоб всі санкції запрацювали», – сказав Потєхін.

Експерт зауважив, що зараз важливо, аби додаткові санкції запрацювали, бо американський президент їх ще не погодив.

Західними санкціями не воюють – Хара

Символічним є те, що санкції посилили напередодні візиту українського президента до США. Однак навіть якби санкцій не впроваджували, Росія була би в скрутному становищі, оскільки політична й економічна модель Путіна себе вичерпала. Про це в ефірі Радіо Свобода експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хара. Санкції є каталізатором і значно погіршують економічний і соціальний стан в Російській Федерації, тому надзвичайно важливо, щоб вони не зменшувалися, додав експерт.

«На жаль, відбувається підміна понять нашим президентом, на жаль, він воює мирним планом і західними санкціями, а не стратегією змін України, перш за все в секторі безпеки і оборони», – сказав Хара.

Йому (Трампу) треба показати конструктив – що він не проросійський, а дбає про безпеку, перш за все в боротьбі зі світовим тероризмом

Головне за чим поїхав президент до США – не мінські домовленості чи санкції, а ідея залучення американців в Україну, наголошує Хара. Це енергетичні проекти, купівля вугілля, продовження співпраці в ядерній сфері, військово-технічне співробітництво. І якщо наступним рішенням американської адміністрації буде – надати Україні зброю, це буде успіхом зустрічі, додав Хара.

«За тим, щоб підтвердити відданість мінським домовленостям чи посилити санкційний режим, не треба було летіти через Атлантику, це відбувалося автоматично. Ця адміністрація налаштована позитивно до України. Звичайно, що пан Трамп не полишає надій покращити відносини з Російською Федерацією. Водночас, йому треба показати конструктив – що він не проросійський, а дбає про безпеку, перш за все в боротьбі зі світовим тероризмом», – сказав експерт.

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