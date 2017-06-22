Як Північна Корея веде пропаганду через російські ЗМІ

Ренат Давлетгільдєєв

У Росії цієї весни блогери виявили відразу кількадесят ЗМІ, які опублікували матеріали, що прославляють Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР). Після невеликого розслідування з’ясувалося, що всі вони оплачені владою Північної Кореї.

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«Історія людства пам’ятає багато великих людей. Однак раніше не було такої великої людини, як президент Кім Ір Сен соціалістичної Кореї, який зі століття в століття заслуговує вихваляння і поваги з боку багатьох людей», – писала газета «Кубань Сегодня. Новости Краснодара и края».

На Кубані здивовані читачі спершу вирішили, що це через велику будівельну компанію з КНДР, яка працює в регіоні. Але якби ж то справа закінчилася однією маловідомою за межами краю краснодарською газетою. Однак ні. Буква в букву, слово в слово – такі ж замітки протягом місяця з’явилися у ще декількох виданнях.

«Історія людства пам’ятає багато великих людей», – писала «Комсомольська правда – Іркутськ». Щоправда, тут уважні передплатники помітили приписку наприкінці: «Матеріали надані КНДР».

Пізніше долучився уже і загальноросійський випуск «Комсомолки» – тієї самої, яка є настільною газетою президента Росії Володимира Путіна. І знову: «Кім Ір Сен – велика людина століття». Автор цієї статті – такий собі Лі Кван Чер. Знову ні букви не змінено. Але внизу, після фінального пасажу: «Президент Кім Ір Сен вічно живий в серцях людей», вже красується – «На правах реклами».

У російському інтернеті заговорили: це взагалі що? Головний редактор «Комсомолки» знайшов, що відповісти: «Просто бізнес, нічого особистого, «натівочка» (нативна реклама – ред.).

«Дійсно, є така традиція, що до своїх національних свят раз на рік вони у нас розміщують свої уявлення про устрій суспільства, про роль Північної Кореї в житті людства. Ми в цьому їм не відмовляємо. Чому б і ні?» – пояснював головний редактор «Комсомольской правды» Володимир Сунгоркін.

Навесні нативну рекламу своєї країни влада КНДР вирішили дати, здається, до десятка російських медіа. Статті про Північну Корею (щоправда трохи менш пафосні) з’явилися, наприклад, в «Российской газете». Там написали «ексклюзивну» новину з посиланням на власні джерела: «Пхеньян вирішили зробити містом хмарочосів».

«Ласкаво просимо до Пхеньяна. Погода хороша»

«Звезда» – телеканал Міноборони Росії – випустив про КНДР спецрепортаж, практично документальний фільм. Преамбула: усміхнена стюардеса пропонує вивчити журнал «Корея», а на моніторах йде розважальна програма. На весь салон літака звучать патріотичні пісні, а потім по гучному зв’язку оголошують: «Ласкаво просимо до Пхеньяна. Погода хороша».

Дійшло до того, що піарити Північну Корею вирушила до Пхеньяна блогер Лєна Лєтучая.

У роботі на корейський піар запідозрили навіть ліберальний проект The Question. Журналіст видання вирушив до Пхеньяна – відповідати на запитання користувачів про життя цієї загадкової держави з пісні Аріран.

Колишня помічниця одіозного лідера «Наших» Христина Потупчик спершу звинуватила сайт у прокорейській «натівочці», про що написала розгромний пост у «Фейсбуці». Потім, щоправда, звинувачення відкликала: незважаючи на те, що видання потрапило в піар-хвилю пропагандистських заміток, все-таки тон, з яким на сайті розповідали про КНДР, втішним назвати складно.

А днями в московській галереї братів Люм’єр (тій самій, де войовничі православні обливали сечею фотографії Стерджеса), відкривається виставка «Неможливо побачити». Мода на закриту державу остаточно утвердилася. Залишилося дочекатися майок від Гоші Рубчинського.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»