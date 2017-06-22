(Друкуємо мовою оригіналу)

«22 июня в 4 утра вероломно и без оглашения войны» –Такими словами начинались уроки истории о Великой Отечественной войне во многих школах Донбасса. Школьникам и студентам на территории, подконтрольной группировкам «ЛНР» и «ДНР», продолжают навязывать новое видение истории 1939–1945 годов. Такая же ситуация и в России, говорят историки. Когда началась «Великая Отечественная война» для Украины и можно ли события того времени так называть, в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали военный историк Ростислав Пилявец, а также политолог Константин Матвиенко.

Ростислав Пилявец: Война для Украины началась намного раньше – 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. И Украина была втянута в нее с 17 сентября в так называемый «освободительный поход Советской армии». А также есть еще и Карпатская Украина, которая с оружием в руках от венгерских оккупантов защищалась.

«Великая Отечественная война» – это пропагандистское название. Был посыл: «Вы защищаете ваш дом, себя и страну». Таким образом пытались привлечь как можно больше защитников.

Почему нельзя эту войну называть именно «Великой Отечественной»? Главный лозунг – «За царя и Отечество!» А для украинского населения после Голодомора, после всех репрессий – это не было отечественной войной. А исторически правильно ее называть по тем сторонам, которые воевали – немецко-советская война.

– Почему именно сейчас начали поднимать тему 22 июня как важной годовщины?

Константин Матвиенко: 22 июня было сообщение Совинформ бюро о том, что Германия вероломно напала на Советский Союз. Почему вероломно? На этот момент уже действовал «Пакт Молотова – Риббентропа» – соглашение между Советским Союзом и фашистской Германией о ненападении. В его секретных протоколах, которые стали известны в 1986 году, рассказывалось про разделение Европы между режимами Гитлера и Сталина.

​Ростислав Пилявец: Сталину в 1939 году исполнялось 60 лет. Приходили поздравления телеграммой от Гитлера. И это публиковалось в газете «Правда». И очень примечательный ответ Гитлера Риббентропу. Приблизительно звучал так: «Я выражаю уверенность в том, что наша дружба, скрепленная кровью, будет крепкой и долговечной». Что значит «без объявления войны»? Оно как раз таки было. При том и в Германии, и в СССР за несколько часов до немецкого вторжения.

– Воспринимали тогда украинцы эту войну, как Отечественную? Или тогда еще не было политической нации?

Ростислав Пилявец: Естественно, политической нации не было. Но значительная часть населения восприняла это, как защиту Отечества. Это активная советская часть. Многие встречали фашистов с хлебом-солью и не только на Западной Украине, но и в Восточной, и в Центральной. По разным причинам. Говорят, чтобы было лучше отношение. Ведь главная задача любого человека, который не военный участник действий – выжить. Я когда слышу: «Бандеровцы – предатели», задаюсь вопросом: «Предатели кого или чего?». Они ведь не давали присягу Советскому Союзу.

– А для России 22 июня началась Отечественная война?

Константин Матвиенко: В Советском Союзе аж до конца 80-х 20-го столетия долгое время про российскую идентичность не разговаривали. Это было связано с тем, что она переплеталась и «соперничала» с советской, коммунистической политикой. И они начали ее отождествлять уже во времена Андропова.

«Триколор», который сейчас у России, это в первую очередь – Власовский флаг

Знаменитый тост Сталина за русский народ в июне 1945 года. Вот только там он идентифицировал россиян, как конкретную нацию, и даже в некотором смысле, как участника этой войны.

«Триколор», который сейчас у России, это в первую очередь – Власовский флаг. И если посмотреть на фотографии парада 1945 года, первый флаг, который кидают к подножью Мавзолея после штандарта Гитлера – это бело-сине-красный. Нынешний флаг Российской Федерации.

– В России сейчас культивируется победа в 45-м году. Продолжают говорить: «Не забудем, не простим, если надо повторим». Есть ли еще страны, которые бы так гордились одной войной, которая так давно была?

Если бы открыть все архивы Второй мировой войны, то Россия бы перестала существовать, как государство

​Ростислав Пилявец: Если бы открыть все архивы Второй мировой войны, то Россия бы перестала существовать, как государство. Там столько информации, которая скрывается от собственного народа. Как происходило освобождение Восточной Европы, какие преступления совершались… и тогда у людей спадет пелена с глаз. Россия всегда была хищником. Ей нужно завоевать, за счет других…

Все нации гордятся своими победами, чтят память, но такого безумства, как в России, такого нет, можете ще в КНДР.

1936 год. Олимпиада в Германии. Немцы побеждают. После этого аншлюс в Австрии. Далее Судецкая область Чехословакии. 2014 год. Олимпиада в Сочи – у нас захват Крыма. Далее Донбасс. Что остается? Очередная мировая война? Но Россию сдерживает неуступчивая политика Украины и Европейский союз.

– 2/3 россиян, опрошенных «Левада-центром», считают, что Советский Союз мог одержать победу и без помощи союзников. Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии – 36%, или же с военным и техническим превосходством – 24%. Эти цифры очень отличаются от тех же показателей в 2011 году. Сейчас идет «отбеливание» тех событий, и действительно россияне верят?

Константин Матвиенко: Украина – страна, которая понесла наибольшие потери во Второй мировой войне. В Российской Федерации продолжается тенденция уменьшать количество потерь СССР, и увеличивать количество погибших со стороны нацистской Германии. Уменьшение потерь – это попытка спрятать те зверства советского режима. Ведь фактически заваливала трупами земли. В Советском Союзе ведь не ценили жизни людей.

Ростислав Пилявец: Советский Союз не был готов к оборонительной войне. Он готовился к наступательной. Технически армия Советского Союза была оснащена лучше, чем нацистская Германия и ее союзники. На июнь 1941 года было 27 тысяч танков – эта цифра больше, чем во всех странах мира. Многие танки были не уничтожены, они просто все топливо потратили.

– Зачем сейчас перекраивают историю? Может оставить все как было?

Константин Матвиенко: На своей последней пресс-конференции Владимир Путин назвал своего кума Виктора Медведчука украинским националистом. Таким образом он признал позитив такого явления, как украинский национализм. Сейчас переписывается российская история, так как им выгодно. Они даже начинают блокировать Google только для того, чтобы не было доступа к современным знаниям у российского общества. Они пытаются все монополизировать информационное пространство.

– А нужно ли общаться с молодежью, которая верит в ту историю? Например, сегодня в оккупированном Луганске в 4 утра вышла молодежь со свечками на митинг-памяти тех событий.

Константин Матвиенко: Раньше ведь никогда не было на Луганщине такой традиции – выходить в 4 утра со свечками. Это сейчас Российская Федерация оказалась в сложной идеологической ситуации. Всегда существовала идея или единого народа россиян, белорусов и украинцев. И фактически, после того, как Россия напала на украинцев в 2014 году, она сделала тоже самое, что фашистская Германия, развязав тем самым то, что называют Великой Отечественной войной. А разговаривать с современной молодежью Донбасса надо. Они многие факты не знают. К примеру, что в «Молодой гвардии» были участники Украинской повстанческой армии.

– Когда закончится декоммунизация в Украине? Стоит ли это делать, как в тех же Балтийских странах?

Константин Матвиенко: Мы меняем названия топонимом. У нас были одни герои, стали другие. Именно так, как коммунисты, называли Ворошиловград, Калининград, вместо нормального изучения и диалогов с обществом. Мы сейчас проводим декоммунизацию с абсолютно способами коммунизма.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріалу рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)