Суд щодо заморожених 15 мільйонів євро може розтягтись на два-три роки – Аласанія

«Євробачення» завершилось, а інтриги та перевірки щодо конкурсу тривають. Скажімо, 15 мільйонів євро, які Україна на вимогу Європейської мовної спілки (EBU) поклала до швейцарського банку як гарантію, що проведе «Євробачення» успішно, заморожені. Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія припускає, що це могло статись на вимогу французької компанії Euronews, яка тривалий час судиться із мовником за ліцензійний борг. Про те, чи вже достеменно відомо, що справа саме у Euronews, Аласанія розповів Радіо Свобода.

– Ні, але скоро буде. Після суду може стати відомо, поки невідомо.

– Ви зв’язувались із Euronews із цього питання?

– У нас немає жодного офіційного підтвердження. Навіщо їм підказувати ідеї, якщо що?

– Що це взагалі за завдаток у розмірі 15 мільйонів євро для проведення «Євробачення»? Це ж не від кожної країни вимагається?

Попросили гарантувати, що якщо не можна буде провести «Євробачення» тут, вони повинні мати запасні гроші на перенесення «Євробачення» в іншу країну. Гроші не знадобились

– Це дуже просто пояснюється: бо в країні обставини з війною непередбачувані. От вони і з самого початку попросили гарантувати, що якщо не можна буде провести «Євробачення» тут, у Києві або в країні загалом, вони повинні мати запасні гроші на перенесення «Євробачення» в іншу країну.

І такі гроші нами були надані попередньо в швейцарському банку. Вони не знадобились, бо «Євробачення» було проведене без усіляких форс-мажорів.

– Схоже, Ви були здивовані тим, що ці кошти заморозили?

Це було здивуванням і для EBU теж. Бо вони зобов'язані до 30 червня повернути нам гроші

– Це не просто сюрприз – такого не мало бути. Це було здивуванням і для EBU теж. Бо вони зобов'язані до 30 червня повернути нам гроші. І вони зараз не можуть цього зробити, тому що виконавча служба (Женевське управління примусового стягнення заборгованості – ред.) заморозила кошти. І вони мають їй підпорядковуватись, бо це юрисдикція Швейцарії. І вони самі шоковані: так само, як і ми.

Сьогодні я підписав договір вже з нашого боку з адвокатською фірмою. Починаємо процес

І от сьогодні я підписав договір вже з нашого боку з адвокатською фірмою. Про цю фірму знає EBU, ми з ними теж погоджували, фірма дуже крута, і люди там класні працюють. От починаємо процес.

Це лише замороження коштів, не арешт. Ми починаємо процес зустрічний

Знову ж таки, я підкреслюю, бо всі помиляються щодо цього: це не арешт, це початок процесу, який би судом міг би призвести до арешту. Це лише замороження коштів, не арешт. Ми починаємо процес зустрічний, мотивуючи тим, що це – державні гроші.

– Якою далі буде процедура розгляду цього питання, і на скільки може розтягнутись суд?

– Абсолютно різною, залежно від того, як усе далі піде. Наприклад, у нас тут суди ще не закінчились, ми програвали один за одним (це, якщо ми говоритимемо про Euronews). Залишилась касація, вона зараз на розгляді, якщо касація тут постановить скасувати попередні рішення – це автоматично розблоковує всі гроші, направить на додаткове розслідування. Це малоймовірно, хоча варіант такий є. Це, знову ж таки, якщо це Euronews.

До 30 червня вони можуть повернути 3,5 мільйони державі. Процес може розтягнутись від півроку до двох-трьох років

Якщо ж там підуть суди у Швейцарії – вони мають нас сповістити, що ось є третя сторона, яка претендує на борги НТКУ і НСТУ. Тоді буде зрозуміло, хто це саме. І чи 11 мільйонів франків (обсяг боргу НСТУ до Euronews – ред.), які там зараз на рахунках заблоковані, – чи вони випадково співпадають із тими боргами, чи невипадково. Це дізнаємось уже на суді.

До речі, щодо решти суми: ми зараз направили запитання листом, щоби вони повернули те, що можуть повернути. Тобто, до 30 червня вони можуть повернути 3,5 мільйони державі. Решту фактично. Це теж немало, і ми потребуємо всю суму, але скільки зможуть, стільки і повернуть. Ну і далі, як кажуть адвокати, процес може розтягнутись від півроку до двох-трьох років. Усе може бути.

– Після фіналу «Євробачення» представники Європейської мовної спілки дуже хвалили Україну за проведення конкурсу. У західній пресі також багато позитивних відгуків. А на рівні внутрішнього спілкування європейський організатор висловлював НСТУ якісь претензії щодо організації?

Найбільша проблема – Юлія Самойлова. Самим проведенням «Євробачення» задоволені, але у договорі прописано, що НСТУ «має забезпечити участь усіх учасників»

– Найбільша проблема – Юлія Самойлова (заявлена конкурсантка від Росії, якій СБУ заборонила в’їзд в Україну через відвідини окупованого Росією українського Криму –ред.). Самим проведенням «Євробачення» задоволені, але у договорі прописано, що НСТУ «має забезпечити участь усіх учасників». Коли ми кажемо їм, що це ж не ми не пустили Юлію Самойлову. Вона ж не доїхала до «Євробачення», скажімо так. Участь у «Євробаченні» ми ж не забороняли. Це рішення держави на кордоні ще. Бо вона порушувала закони України. Коли ми таким аргументом оперуємо з EBU, вони кажуть: у договорі вказано, що маєте забезпечити, і байдуже. Ось вони цим незадоволені.

Росія плату за участь у «Євробаченні», відкликала, не платила. Там приблизно 300-400 тисяч євро

Росія, як ви бачили, зробила усе, щоб зіпсувати цю ситуацію. І вийти з переговорів узагалі. Їй же навіть пропонували скайпом взяти участь. Але вона відмовилась від цього – і вийшла з «Євробачення». І це означає, що Росія licence fee, тобто плату за участь у «Євробаченні», відкликала, не платила. Там приблизно 300-400 тисяч євро.

EBU, втративши ці гроші, не може бути задоволена. За таку поведінку Росію також можуть покарати

Звісно, EBU, втративши ці гроші, не може бути задоволена. І вона якісь рішення мають ухвалювати щодо санкцій. Чи лише на нашу адресу, чи щоби не ображати нас, то, швидше за все, за таку поведінку Росію також можуть покарати. Не говоритиму за них, це рішення EBU. Але на рівні чуток, про які ви питали, то лунає приблизно таке: ще вони налаштовані якось покарати Україну і Росію. Може бути грошовий штраф, а може бути недопуск до участі у наступних «Євробаченнях», дискваліфікація на рік-два-три. І таке може бути.

– А коли можна очікувати рішення щодо санкцій?

Наглядова рада «Євробачення» буде вирішувати щодо санкцій

– Та коли їм заманеться. Коли у Женеві була зустріч тиждень тому звітна, вони усім були задоволені, і підтвердили це листом. Тепер наглядова рада «Євробачення» саме, не EBU, буде вирішувати щодо санкцій: коли і яке буде покарання, і чи буде взагалі. Ніяких запрошень не може бути, бо ми не входимо в наглядову раду. Зараз тільки-но увійшов до неї Павло Грицак – це автоматично так стається, всі продюсери, умовно кажучи, «Євробачень» всіх, стають членами наглядової ради. От він може якось дізнатись про це, якщо буде засідання, але поки про засідання не оголошено.

Я через два дні буду в Дубліні на Генасамблеї EBU і сподіваюсь там також поговорити з деякими членами наглядової ради, з’ясувати, які настрої є, довести позицію України щодо тієї ж Самойлової.

– Під час проведення у Києві «Євробачення» та за його підсумками було багато заяв, мовляв, слід перевірити його на прозорість щодо витрат і тендерів. Йдеться лише про зовнішні перевірки, чи НСТУ планує проводити і внутрішню ревізію? Які з цим успіхи?

«Євробачення» досі продовжується, адже це не лише шоу. Це контракти з близько 300 контрагентами

– Гадки не маю. Тобто, насправді процес «Євробачення» далеко не завершений. «Євробачення» саме по собі досі продовжується, адже це не лише шоу. Це контракти з близько 300 контрагентами, яким здебільшого були проплачені послуги на 80%, а 20%, як і у будь-якому бізнесі, залишається на потім. От зараз усі ці розрахунки ідуть.

Будуть ще судові справи

Команду, яка працювала з «Євробаченням», ми залишили, були важкі переговори з ними, люди продовжили працювати. Вони продовжують процес щодо західних партнерів, і українських, дрібних і великих. Будуть ще судові справи, наприклад, щодо використання логотипів «Євробачення» без дозволу.

У нас із з цією командою контракти строкові, максимально коли закінчать – у жовтні. Вони довибивають ще гроші, адже нам теж винні компанії, не лише ми. Я думаю, п'ять-шість-сім мільйонів додатково ми можемо ще отримати до кінця цього терміну. Це означає, що внутрішню перевірку, аудит ми не робимо, поки вони закінчать цю роботу.

Що стосується зовнішніх перевірок, то вони почались 14 травня

Що стосується зовнішніх перевірок, то вони почались 14 травня – одразу на наступний день після «Євробачення». Прокуратура Києва працює і КРУ (після реорганізації називається Державна аудиторська служба – ред.). І ті, і ті працюють в окремому режимі. От зараз КРУ попередила, що перервала нашу перевірку і пішла перевіряти контрагентів. Тепер вона там працює, потім повернеться до нас.

Також працює прокуратура, яка цікавиться однією конкретною справою щодо львівського постачальника трибун. Справи як такої нема, кримінальної справи теж нема, просто іде перевірка. Хай перевіряють, всі необхідні доступи отримали. Вони не кажуть ніколи, коли завершать.

Довідка: Керівник Euronews Майкл Пітерс у коментарі DW не спростував інформації що гроші були заморожені на вимогу Euronews, зазначивши, що прокоментує ситуацію не зараз, а «в належний час».