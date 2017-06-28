Половина українців не читали тексту Конституції, понад 60 відсотків хочуть її змінити – соціологи

Київ – У День Конституції України і політики, і правники, і пересічні українці міркують над питанням, наскільки чинний Основний закон відповідає умовам гібридної війни та гібридного миру, в якому живуть держава та її громадяни. Наразі мова іде про необхідність змін окремих положень Конституції, з одного боку, з іншого – необхідність змусити владу і систему правосуддя реально захищати конституційні права громадян України.

Конституція України в її нинішній редакції вичерпала себе і потребує змін, кажуть правники і політики.

Незалежні експерти, у свою чергу, нарікають на брак обізнаності громадян України з положеннями Конституції.

За даними соціологів, половина українців не читали тексту Основного закону, третина – читали окремі статті та підрозділи. Водночас понад 60 відсотків громадян України кажуть про необхідність змінити Конституцію, і лише кожен десятий опитаний не бачить потреб у конституційних змінах, повідомили соціологи. При цьому майже половина респондентів вважають, що поправки до Конституції мають вносити спеціально створені незалежні органи, а 20% готові довірити цю роботу експертним групам, сформованим громадянським суспільством.

28 червня президент Петро Порошенко нагадав,що предки українців залишили по собі один із найдавніших конституційних документів взагалі в історії людства, в історії його політичної думки – «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» 1710 року.

Захисту прав і свобод українців сприятиме конституційна реформа, насамперед зміни до Конституції в частині правосуддя та реформування Конституційного суду, пообіцяв президент Порошенко на міжнародній конференції з проблем конституційного права минулого року.

Не менш важливо, зазначив Порошенко, надати більше повноважень місцевим органам самоврядування. На його думку, децентралізація зміцнить Україну, дасть більше прав та ініціатив місцевим громадам й сприятиме подоланню радянської системи управління.

Свідомо й добровільно погоджуюся віддати на рівень громад величезний обсяг повноважень і фінансових ресурсів

«Звідки ж краще видно – з вікна моєї адміністрації чи з будинку, де розташована влада у місті, селі чи селищі? Я думаю, що ці питання риторичні, й відповідь на них – абсолютно очевидна. Тому свідомо й добровільно погоджуюся віддати на рівень громад величезний обсяг повноважень і фінансових ресурсів», – наголосив президент Порошенко.

Президент України додав, що час «позбавитись від анахронізму» – депутатської недоторканності, який заважає працювати антикорупційним відомствам: «Мій проект змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів: раз і назавжди урівняти себе з громадянами України. Так, як ми зняли недоторканність із суддів».

​Судова реформа плюс подолання корупції – механізм захисту Конституції – експерти.

Пропозиції влади справді слушні, але невідомо, чи всі з них вдасться втілити і чи всі з них працюватимуть, враховуючи високий рівень корупції суддівської гілки влади та правоохоронної системи, наголошують правники. Тобто, система, яка повинна захищати права і свободи українців, сама потребує захисту суспільства через корупцію, зауважує правозахисник, адвокат Віктор Пальнюк. В останні роки – особливо після Революції гідності – значно побільшало українців, готових захищати свої права, зазначив правник.

В рази збільшилась кількість громадян, які відстоюють свої права і готові захищати свої конституційні права

«В рази збільшилась кількість громадян, які відстоюють свої права і готові захищати свої конституційні права. Зазначу, що і держава створює для цього відповідні умови: наприклад, закон України про звернення громадян, коли громадяни можуть, подавши запит, отримати публічну інформацію від органів державної влади. Це також закон про громадські організації тощо. А з іншого боку, бездіяльність тих самих державних органів породжує те, що люди зобов’язані захищати свої права», – пояснює Пальнюк в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Якщо влада не здатна захистити конституційні права громадян, сама громада має захистити їх, адже джерелом влади в Україні є народ, додає юрист, активіст руху проти забудови Києва Марина Соловйова. Як приклад успішної боротьби українців за свої конституційні права експерт навела боротьбу проти забудови історичної частини Києва довкола Національного заповідника «Софія Київська».

Громадські активісти, юристи, журналісти, меценати, молоді люди і почали захищати свої права у судах

«Є така конституційна норма: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме народ має визначати і розуміти, що буде тут, де ми живемо, що буде з нашим будинком або з центром нашого міста. Коли київська міська влада надавала земельні ділянки для будівництва багатоповерхівок у центрі міста, ми всі зібрались: громадські активісти, юристи, журналісти, меценати, молоді люди і почали захищати свої права у судах», – каже Соловйова в інтерв’ю для Радіо Свобода.​

За нинішніх умов Конституція – «папірець» – Різниченко

Реформа системи державного управління, подолання корупції та люстрація у системі суддівської влади і правоохоронній системі, як і зростання громадянської свідомості українців – це механізми для захисту Конституції та прав і свобод громадян України. Допоки самі українці не навчаться контролювати дії влади, Конституція залишатиметься папером, як і гарантії захисту прав і свобод громадян, наголошує громадський активіст, ветеран АТО Дмитро Різниченко у коментарі для Радіо Свобода.

Конституція нікого не може захистити, бо наразі вона – папірець, на якому написаний певний суспільний договір

«Конституція нікого не може захистити, бо наразі вона – папірець, на якому написаний певний суспільний договір, оскільки свого часу Конституцію приймали не як певний договір між народом України і владою України, а як простий папірець, який мусить бути у кожної порядної держави. І було б дивно, як би цей папірець, невідомо ким гарантований, когось реально захищав. Тому суспільству доводиться доводити тій самій державі, що Конституція насправді – не просто папірець», – додає Різниченко.

Пересічні українці, відповідаючи на запитання, чому Конституція, котра захищає громадян, сама потребує захисту, в інтерв’ю для Радіо Свобода наголошували: «Сама Конституція не є досконала, і кожен її використовує не для того, щоб захистити права людини, а, у першу чергу, щоб якось обійти її, знайти у ній певні чорні ходи, й використати їх у своїх корисних цілях. Тому її потрібно не стільки захищати, у першу чергу, а перечитати… Конституція повинна трактуватись однозначно, тобто, це мають бути чіткі права й чіткі обов’язки кожного громадянина. Але і громадяни мають виконувати положення Конституції, бути достойними громадянами своєї країни».