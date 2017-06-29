У НАТО створено фонд допомоги Україні в сфері кібербезпеки – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив про створення спеціального фонду для надання допомоги Україні в посиленні її захисту від кібератак.

Про це повідомив Роланд Оліфант у британському виданні Telegraph.

«Напад у травні та цього тижня просто підкреслює важливість посилення наших засобів захисту від кібератак, і саме це ми й робимо», – заявив Столтенберґ на прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі в середу.

НАТО допомагає Україні у сфері кібербезпеки. Альянс створив трастовий фонд для фінансування відповідних програм, метою яких є допомогти Україні покращити її кіберзахист

«НАТО допомагає Україні у сфері кібербезпеки. Альянс створив трастовий фонд для фінансування відповідних програм, метою яких є допомогти Україні покращити її кіберзахист», – сказав він.

«Напади, які ми бачили цього тижня, підкреслюють важливість підтримки, яку НАТО надає Україні. Ми будемо продовжувати це робити, і це важлива частина нашої співпраці», – заявив генсек Столтенберґ.

Всесвітня кібератака у вівторок також уразила урядові відомства та підприємства у Британії, Бразилії, Німеччині, Росії та США.

Вірус, форма викупу, що називається Petya («Петя»), припиняє можливість комп’ютера запускатися та вимагає 300 доларів США в обмін на розшифрування заморожених файлів.

В Україні державні відомства, Національний та низка комерційних банків, державний виробник літаків, головний аеропорт та метро Києва були тимчасово паралізовані хакерами.

Уряд заявив у середу, що напади припинилися, і що постраждалі установи повертаються до нормальної роботи.

У середу російський уряд закликав до міжнародних дій щодо боротьби з кіберзлочинністю.

Як інформують ЗМІ у середу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що напад «знову підтверджує російську тезу про те, що така загроза вимагає співпраці на світовому рівні».

Раніше в середу дослідник з питань безпеки США випустив «вакцину», призначену для захисту користувачів від вірусу. Антидот під назвою Amit Serper, розроблений експертами з безпеки в Бостоні, використовує порожню папку для блокування роботи вірусу.