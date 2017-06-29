Президент США збирається на парад у Париж, де згодні не з усіма аспектами його політики

Президент США Дональд Трамп погодився на запрошення новообраного французького президента Емманюеля Макрона відвідати Париж 14 липня для святкування Дня Бастилії.

Цей день у Франції, який є головним національним святом, відзначає ключову подію під час Французької революції 1789 року – штурм паризької в’язниці.

Участь у церемоніях у Франції буде одним з кроків на противагу тим, хто каже, що політика президента Трампа непопулярна у світі.

Оприлюднене нещодавно дослідження базованої у США соціологічної організації Pew Research Center виявило, що діяльність Дональда Трампа негативно впливає на те, як у світі ставляться до Сполучених Штатів.

У Європі на політику президента Трампа дивляться найкритичніше, зокрема, у Франції лише 14% опитаних висловлювали упевненість у тому, що теперішній керівник США діятиме правильно у міжнародних справах, порівняно із 84%, які були схвалювали дії президента Обами.

Емманюель Макрон відверто критикував Дональда Трампа за рішення припинити участь США у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

На противагу гаслу американського президента «Повернімо Америці велич!» Макрон закликав: «Повернімо велич нашій планеті!».

Небажання провокувати акції протесту у Лондоні називають однією з причин затягування з визначенням дати для вже запланованого державного візиту Трампа до Великої Британії на запрошення королеви Єлизавети Другої.

Український журналіст у Лондоні Богдан Цюпин: «Британцям Макрон дуже нагадує Тоні Блера (екс-прем’єр Великобританії – ред.) з його приятелюванням із президентом Бушем молодшим (екс-президент США – ред.)»

Відвідання Парижа буде першим візитом Дональда Трампа до Франції відтоді, як він став президентом.

Американський керівник спостерігатиме за військовим парадом, у якому на честь 100-річчя залучення США до Першої світової війни американські військові маршируватимуть на Єлисейських полях разом з французькими.

Президент Макрон виявляє себе вправним політиком, який, попри тенденцію французького політикуму до конкурентності зі США, заявляє про готовність співпрацювати з президентом Трампом щодо таких ключових міжнародних питань, як війна в Сирії та боротьба з тероризмом.

«Я не згоден з деякими його рішеннями, насамперед стосовно кліматичної проблеми, але я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб повернути США до Паризької кліматичної угоди. Тут я простягаю руку Дональду Трампу і сподіваюся, що він змінить погляди. Бо усе пов’язане. Неможливо ефективно боротися з тероризмом і не залучатися до клімату», – сказав Емманюель Макрон цього місяця в інтерв’ю низці провідних європейських часописів.

Минулого року святкування Дня Бастилії стало ціллю кривавого терористичного нападу в Ніцці на півдні Франції, де вантажна машина проїхала через натовп людей, які спостерігали за святковими феєрверками. 86 людей у той день загинули.