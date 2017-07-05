Як виглядає автопарк депутатів окупованого Криму

Щонайменше шість десятків найменувань автомобілів налічує автопарк апарату Радміну окупованого Росією Криму. Обслуговування цих автомобілів (без витрат на паливо) щорічно обходиться у кілька мільйонів рублів. Не біднішим є і автопарк підконтрольного Кремлю кримського парламенту, про який кримчанам і російським платникам податків поки мало що відомо.

Відповідно до тендерної документації, автопарк апарату підконтрольного Росії кримського уряду Сергія Аксьонова нараховує десятки автомобілів іноземного виробництва, зокрема марок Ford, Toyota і Mersedes.

За ринковими російськими розцінками, їхня загальна вартість складає 90 мільйонів рублів, а утримання щорічно обходиться в кілька мільйонів рублів. Однак відсутність у переліку автомобілів представницького класу, яким надають перевагу нинішні «керівники» Криму, свідчить про те, що цей список автотранспорту неповний.

Не менш цікавим виявився автопарк підконтрольного Росії парламенту Криму. На балансі управління справами відомства щонайменше шість десятків автомобілів. За різноманітністю брендів парламентський автопарк перевершує радмінівський.

Чиї Мерседеси і Тойоти?

У квітні управління справами підконтрольного Росії парламенту Криму закупило в комерційних структур послуги з техогляду й техобслуговування транспортних засобів, що перебувають на балансі відомства. Загальна вартість склала 1,8 мільйона рублів.

У тендерній документації представлені 62 автомобілі, які підлягають техобслуговуванню й ремонту. Окрім Фордів і Шевроле, серед яких 31 вантажний автомобіль ГАЗ і один ЗІЛ-ММЗ 45022, є 18 автомобілів марки BMW, також дві Toyota Land Cruiser і Toyota Sienna XLE.

Також в автопарку є три представницьких Мерседеси: Mercedes-Benz S 600, Mercedes-Benz C 230 і Mercedes-Benz E 230.

Цікаво, що всі автомобілі виготовлені задовго до російської анексії Криму. Відтак, не виключено, що закуповувалися вони за кошти українського бюджету, а 2014 року були присвоєні вже підконтрольною Росії владою. Найновіші автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і Mercedes-Benz S 600, наприклад, були виготовлені 2013 року.

Закуповувати їх могла й російська влада після 2014 року, але в цьому випадку випливає, що були придбані застарілі моделі.

В обох контрактах, укладених між управлінням справами парламенту Криму й комерційними структурами, йдеться, що сторони зобов'язуються зберігати інформацію про угоду в таємниці від третіх осіб.

«Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність відомостей, що належать до предмету цього контракту, перебігу його виконання й отриманих результатів. Конфіденційні відомості призначені винятково для сторін і не можуть бути повністю (частково) передані (опубліковані, розголошені) третім особам або використані будь-яким іншим способом за участі третіх осіб без згоди сторін», ‒ йдеться в документах.

Аналогічні формулювання є і в документах про закупівлю послуг із техобслуговування автопарку апарату Радміну Криму. Таким чином, обидва відомства намагаються засекречувати інформацію про свої витрати, попри те, що йдеться про бюджетні кошти.

Депутатський бізнес

Обслуговування автопарку кримського парламенту довірене комерційним структурам, що належить сім'ям кримських депутатів-«єдиноросів». Так, за результатами тендеру, послуги з техобслуговування парламентського автотранспорту закуплені в сімферопольського ТОВ «Авто-Профі».

Фірмою володіє Юлія Смолянова ‒ дружина депутата нинішнього кримського парламенту від «Единой России», колишнього регіонала, президента групи компаній «Автодель» Михайла Смолянова. Ця ж фірма обслуговує автопарк Радміну Аксьонова.

Послуги з техогляду парламентських автомобілів, згідно з результатами тендеру, надає ТОВ «Кримавтотест».

За інформацією російської податкової, ця фірма зареєстрована в Сімферополі влітку 2014 року на вулиці Жуковського в центрі міста. Підприємство спеціалізується на ремонті електроінструментів, торгівлі й обслуговуванні автотранспорту.

Фірма належить Оксані й Олегу Харханам. Останній відомий як колишній депутат Сімферопольської міськради від Партії регіонів. Оксана Хархан, за інформацією кримських ЗМІ, є тещею Олексія Черняка ‒ голови комітету підконтрольного Росії кримського парламенту з питань санаторно-курортного комплексу й туризму. У парламенті він представляє «Единую Россию», а раніше був депутатом від Партії регіонів.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»