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05 Липень 2017, Київ 16:14
Політика

Як виглядає автопарк депутатів окупованого Криму

Зліва направо – голова анексованого Криму Сергій Аксьонов, спікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов, президент Росії Володимир Путін, депутат підконтрольного Росії парламенту Севастополя Олексій Чалий (фото архівне)

Щонайменше шість десятків найменувань автомобілів налічує автопарк апарату Радміну окупованого Росією Криму. Обслуговування цих автомобілів (без витрат на паливо) щорічно обходиться у кілька мільйонів рублів. Не біднішим є і автопарк підконтрольного Кремлю кримського парламенту, про який кримчанам і російським платникам податків поки мало що відомо.

Відповідно до тендерної документації, автопарк апарату підконтрольного Росії кримського уряду Сергія Аксьонова нараховує десятки автомобілів іноземного виробництва, зокрема марок Ford, Toyota і Mersedes.

За ринковими російськими розцінками, їхня загальна вартість складає 90 мільйонів рублів, а утримання щорічно обходиться в кілька мільйонів рублів. Однак відсутність у переліку автомобілів представницького класу, яким надають перевагу нинішні «керівники» Криму, свідчить про те, що цей список автотранспорту неповний.

Не менш цікавим виявився автопарк підконтрольного Росії парламенту Криму. На балансі управління справами відомства щонайменше шість десятків автомобілів. За різноманітністю брендів парламентський автопарк перевершує радмінівський.

Чиї Мерседеси і Тойоти?

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

У квітні управління справами підконтрольного Росії парламенту Криму закупило в комерційних структур послуги з техогляду й техобслуговування транспортних засобів, що перебувають на балансі відомства. Загальна вартість склала 1,8 мільйона рублів.

BMW 750 Li
BMW 750 Li

У тендерній документації представлені 62 автомобілі, які підлягають техобслуговуванню й ремонту. Окрім Фордів і Шевроле, серед яких 31 вантажний автомобіль ГАЗ і один ЗІЛ-ММЗ 45022, є 18 автомобілів марки BMW, також дві Toyota Land Cruiser і Toyota Sienna XLE.

Mercedes-Benz S 600
Mercedes-Benz S 600

Також в автопарку є три представницьких Мерседеси: Mercedes-Benz S 600, Mercedes-Benz C 230 і Mercedes-Benz E 230.

Цікаво, що всі автомобілі виготовлені задовго до російської анексії Криму. Відтак, не виключено, що закуповувалися вони за кошти українського бюджету, а 2014 року були присвоєні вже підконтрольною Росії владою. Найновіші автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і Mercedes-Benz S 600, наприклад, були виготовлені 2013 року.

Закуповувати їх могла й російська влада після 2014 року, але в цьому випадку випливає, що були придбані застарілі моделі.

В обох контрактах, укладених між управлінням справами парламенту Криму й комерційними структурами, йдеться, що сторони зобов'язуються зберігати інформацію про угоду в таємниці від третіх осіб.

«Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність відомостей, що належать до предмету цього контракту, перебігу його виконання й отриманих результатів. Конфіденційні відомості призначені винятково для сторін і не можуть бути повністю (частково) передані (опубліковані, розголошені) третім особам або використані будь-яким іншим способом за участі третіх осіб без згоди сторін», ‒ йдеться в документах.

Аналогічні формулювання є і в документах про закупівлю послуг із техобслуговування автопарку апарату Радміну Криму. Таким чином, обидва відомства намагаються засекречувати інформацію про свої витрати, попри те, що йдеться про бюджетні кошти.

Депутатський бізнес

Обслуговування автопарку кримського парламенту довірене комерційним структурам, що належить сім'ям кримських депутатів-«єдиноросів». Так, за результатами тендеру, послуги з техобслуговування парламентського автотранспорту закуплені в сімферопольського ТОВ «Авто-Профі».

Сімферопольське ТОВ «Авто-Профі» обслуговує автопарк кримського парламенту
Сімферопольське ТОВ «Авто-Профі» обслуговує автопарк кримського парламенту

Фірмою володіє Юлія Смолянова ‒ дружина депутата нинішнього кримського парламенту від «Единой России», колишнього регіонала, президента групи компаній «Автодель» Михайла Смолянова. Ця ж фірма обслуговує автопарк Радміну Аксьонова.

Послуги з техогляду парламентських автомобілів, згідно з результатами тендеру, надає ТОВ «Кримавтотест».

Сімферопольське ТОВ «Кримавтотест» надає послуги з техогляду автомобілів кримського парламенту
Сімферопольське ТОВ «Кримавтотест» надає послуги з техогляду автомобілів кримського парламенту

За інформацією російської податкової, ця фірма зареєстрована в Сімферополі влітку 2014 року на вулиці Жуковського в центрі міста. Підприємство спеціалізується на ремонті електроінструментів, торгівлі й обслуговуванні автотранспорту.

Фірма належить Оксані й Олегу Харханам. Останній відомий як колишній депутат Сімферопольської міськради від Партії регіонів. Оксана Хархан, за інформацією кримських ЗМІ, є тещею Олексія Черняка ‒ голови комітету підконтрольного Росії кримського парламенту з питань санаторно-курортного комплексу й туризму. У парламенті він представляє «Единую Россию», а раніше був депутатом від Партії регіонів.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»

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