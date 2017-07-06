Чиє сміття? Біля Івано-Франківська викинули понад 100 тонн відходів

На Івано-Франківщині обласні чиновники ініціювали встановлення постів, щоб не допустити нелегального завезення в регіон сміття зі Львова. Адже за останній місяць жителі Прикарпаття зафіксували вісім фактів несанкціонованого ввезення сміття, яке, на думку людей, ймовірно, зі Львова. Поліція порушила чотири кримінальні справи за цими фактами.

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​Два дні тому за три кілометри від Івано-Франківська мешканці села Микитинці виявили гори сміття. Серед відходів, а це понад 100 тонн, знайшли документи і чеки з львівськими адресами. Відтак, селяни одразу заявили, що на їхню територію незаконно скинули саме львівське сміття. Відходи обласна і міська влада пообіцяла вивезти протягом найближчих днів на місцевий полігон.

Сморід від непотребу розноситься довкола. А депутат Івано-Франківської міськради від «Блоку Петра Порошенка» Андріан Волгін на своїй сторінці у Facebook анонсував «екскурсію до особняка пана Андрія Садового». Такі наміри обранець пояснює тим, що міський голова Львова ще до смерті трьох рятувальників і еколога на полігоні твердих побутових відходів у Великих Грибовичах обіцяв вирішити проблему тамтешнього сміттєзвалища.

Тут іде боротьба центральної влади з львівською, а страждають прості мешканці

«Коли у Львові розпочалася проблема зі сміттям, вони так само могли звернутися до сесії Івано-Франківської міської ради, де немає представників центральної влади. Хоча б з якимось листом, щоб ми могли десь у чомусь допомогти. Але я на сесії від однієї з політичних сил чув тільки слова на рахунок блокади…Тут іде боротьба центральної влади з львівською, а страждають прості мешканці», – переконаний депутат.

Посадовці Івано-Франківської облдержадміністрації на кордоні області ініціювали встановлення постів, щоб унеможливити незаконне завезення в регіон відходів зі Львова.

«Переважна кількість машин, які рухаються через нашу область, є транзитними. Тобто, що відбувається: виставлений пост перед в’їздом в область. В’їжджає машина, яка є, як правило, опломбованою, є договірні документи і є шлях, куди рухається ця машина. І коли ця фура вже виїжджає з Івано-Франківська, то є випадки, коли вона виїжджає порожньою», – каже голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук.

У Львові відкидають звинувачення

Допоки на Івано-Франківщині міркують, як захиститись від львівських відходів, у Львові звинувачення відкидають. У Львівській облдержадміністрації, яка від 30 червня перейняла повноваження від міської ради щодо вивезення сміття з міста, запевняють, що все сміття зі Львова вивозять під контролем ЛОДА і лише на законних підставах, на ті полігони, які погоджуються приймати відходи за оплату.

Заступник керівника департаменту розвитку і житлово-комунального господарства Львівської ОДА Тарас Зозуля розповів, що всі договори про прийом відходів, які укладають із полігонами на Львівщині та за межами області, спершу погоджує департамент ЖКГ і несанкціоноване ввезення сміття заборонене. У Львівській облдержадміністрації припускають, що одній із політичних сил вигідно вдаватись до таких кроків, щоб спричинити галас довкола сміття, яким займається тепер обласна влада.

Ми ці моменти моніторимо, контролюємо машини, зважуємо, фіксуємо тоннаж, куди виїжджають, номерні знаки. Мусимо перевірити, що це за сміття в Івано-Франківську. Наша і їхня поліція це з’ясовує

«Ми розмовляли з перевізниками, з колегами з Івано-Франківська. Перевізники кажуть, що це не їхнє сміття. У нас є повна інформація по сміттю – машина, власник, але ми не можемо оголошувати дані, бо правоохоронці перевіряють. Коли буде відомо, то повідомимо. Ми ці моменти моніторимо, контролюємо машини, зважуємо, фіксуємо тоннаж, куди виїжджають, номерні знаки. Мусимо перевірити, що це за сміття в Івано-Франківську. Наша і їхня поліція це з’ясовує», – наголосив Радіо Свобода Тарас Зозуля.

Сміттям займається поліція Івано-Франківська

Втім львівська поліція не розслідує спільно з івано-франківськими колегами справу щодо скинутого сміття, про це Радіо Свобода повідомив начальник поліції Львівщини Валерій Середа.

«Ми не можемо розслідувати, бо це територія Івано-Франківської області, лише їхні слідчі займаються справою. Поки що немає інформації, звісно, що спілкуємось, але не розслідуємо. Я теж збирав інформацію з Дніпропетровської області, Волині, коли тоді мова йшла про незаконно кинуте сміття. По Івано-Франківську перевіряють колеги, але нічого ще не знаю», – говорить Валерій Середа.

Нині п’ять компаній із шести вивозять сміття зі Львова. ЛОДА залучила дві додаткові фірми і звітує, що понад 90% майданчиків очищено від завалів відходів. Натомість міськрада Львова повідомляє про 268 переповнених майданчиків у місті. Наразі складна ситуація у тих районах, які обслуговує фірма «АВЕ-Львів». Зараз 17 полігонів приймають львівське сміття, за інформацією ЛОДА. Ще кілька днів розчищатимуть відходи, які назбирались за майже два місяці, і обіцяють системно вивозити сміття.

До 30 червня 2019 року місто передало обласній держадміністрації Львівщини повноваження з вивозу сміття, а також на цей період обласна влада перебрала управління комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс». Львівська міськрада зобов’язалась виділити до кінця цього року з міського бюджету в обласний 150 мільйонів гривень і в подальшому, до кінця зазначеного терміну, ще 450 мільйонів гривень. Схеми очищення і впровадження роздільного збору сміття відтепер теж на відповідальності обласної влади. А ще державна аудиторська служба має провести перевірку використання коштів міського бюджету Львова на вивезення і захоронення сміття зі Львова з 1 червня 2016 року. Однак і надалі львівське сміття залишається не лише господарською проблемою, це питання використовується у політичній грі, яка залежить і змінюється з огляду на розвиток ситуації.

Це все, що відбувається на публіку, це політична гра, а закулісна гра виглядає по-іншому

«Міський голова Львова Андрій Садовий робить із себе жертву так званого режиму і те, що повноваження перебрала ЛОДА, це плюс Садовому у грі, він отримав козир, що може сказати, коли вивезуть сміття з міста, «ось а ми ж – мовляв, – казали, що нам блокують вивезення, ми передали повноваження, бо громада дорога». Садовий робить собі рейтинг на львівському смітті, і він у нього не росте і не падає. Це все, що відбувається на публіку, це політична гра, а закулісна гра виглядає по-іншому», – переконаний політичний оглядач Дмитро Посипанко.

Львів’яни почуваються заручниками ситуації, бо невідомо, як довго полігони прийматимуть відходи з міста. Наразі про якісь реальні кроки щодо будівництва сміттєпереробного заводу городянам ще не повідомляли. Лише відомо, якщо якась із фірм не дасть раду з вивезення сміття, то шукатимуть іншу. Зараз тривають громадські слухання щодо земельних ділянок під три сміттєпереробні заводи і 15 липня обласні чиновники мали б оприлюднити результати перемовин з громадами.