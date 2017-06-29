Львівська міськрада передала «сміттєвий бізнес» обласній владі

Львів – Депутати Львівської міськради на сесії ухвалили рішення про передачу повноважень щодо вивезення сміття зі Львова обласній державній адміністрації. Тобто, згідно з цим документом, збиранням, зберіганням, вивезенням і захороненням відходів упродовж двох років займатиметься обласна влада. Однак питання про визнання незадовільною діяльність міського голови Львова Андрія Садового депутати уникнули.

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Питання про передачу повноважень на вивіз і захоронення сміття обласній адміністрації у порядку денному сесії міськради було першим. Однак розглянули його аж наприкінці дня. Понад сім години тривали перемовини між керівниками міста та області, поміж міськими депутатами.

Причиною цілоденної суперечки стало те, що зранку очільник області Олег Синютка розмовляв із головами фракцій міськради і надав на розгляд сесії свій проект ухвали, відмінний від того, що днями затвердив міський виконком. В останньому не були чітко прописані зобов’язання міської ради перед обласною адміністрацією при передачі повноважень на вивезення сміття.

Документ Львівської облдержадміністрації міський голова Львова Андрій Садовий оцінив як ультиматум.

«Це, напевно, є нова форма децентралізації в Україні, коли державна адміністрація чітко дає вказівку, як депутати місцевого органу самоврядування мають голосувати. Це більше аніж ультиматум, це зневага громади Львова», – сказав Андрій Садовий Радіо Свобода.

Та попри таку оцінку, мер Львова створив робочу групу, яка, взявши за основу проект ухвали ЛОДА, запропонувала обласній владі остаточний текст. Більшістю голосів (55 депутатів) було ухвалене рішення передати повноваження про вивіз і захоронення відходів обласній адміністрації. Але в ухвалу не потрапило питання про визнання незадовільною діяльність міського голови Львова щодо вирішення проблеми з відходами, чого вимагала обласна адміністрація.

До питання щодо оцінки міського голови ми повернемось після його звіту

«Політичне питання про визнання діяльності міського голови Андрія Садового незадовільною ми не розглядали. Але сам факт, що місто передає повноваження на вивіз сміття, свідчить про те, що чиновники міськради не справились за рік після трагедії зі сміттям і тому ми маємо передати ці повноваження, щоб львів’яни не страждали. Сподіваюсь, що ЛОДА вирішить цю проблему. А до питання щодо оцінки міського голови ми повернемось після його звіту», – пояснив позицію колег депутат міськради Валерій Веремчук.

Права та обов’язки сторін ухвали

Відтак, згідно з ухвалою, Львівська міськрада до 30 червня 2019 року передає обласній держадміністрації Львівщини повноваження з вивозу сміття з міста, а також на цей період обласна влада перебирає управління комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс».

Львівська міськрада зобов’язана виділити до кінця цього року з міського бюджету в обласний 150 мільйонів гривень і в подальшому, до 30 червня 2019 року, ще 450 мільйонів гривень. Також місто зобов’язане провести конкурс на визначення перевізників, коли з ними завершаться чинні угоди. Схеми очищення і впровадження роздільного збору сміття відтепер теж на відповідальності обласної влади. Сміття, яке вивозитимуть зі Львова, зважуватимуть, а Державна аудиторська служба має провести перевірку використання коштів міського бюджету Львова на вивезення і захоронення сміття зі Львова з 1 червня 2016 року. Згідно з ухвалою, заборонено розміщувати сміттєвий полігон у Львові. Обумовлене в документі і питання щодо тарифів, які міськрада може переглянути.

Знову дійшло до дикості, що будь-які відносини міської ради і обласної адміністрації відбуваються через ухвали, без перемовин, а це погано

«Знову дійшло до дикості, що будь-які відносини міської ради і обласної адміністрації відбуваються через ухвали, без перемовин, а це погано, бо без розмов, домовленостей ухвала не діятиме», – каже колишній депутат міськради Яромир Самагальський.

У Львові прогнозують, що передача містом «сміттєвого бізнесу» обласній владі аж ніяк не означає завершення політичних спекуляцій довкола відходів. Важко спрогнозувати, чи місцеві громади Львівщини дозволять вивозити сміття зі Львова на полігони упродовж двох років. Хоча за гроші, отримані від львівського сміття, вони можуть впорядкувати власні сміттєзвалища. Та чи команда міського голови Львова не зволікатиме з будівництвом сміттєпереробного заводу? Наразі немає, ані ділянки під сміттєвий полігон, ані реального інвестора для будівництва заводу.

На сьогодні у Львові ще близько 400 майданчиків переповнені сміттям, з частини відходи не вивозять майже два місяці. До кінця наступного тижня їх обіцяють очистити.