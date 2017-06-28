Зі Львова вивезли 42% переповнених сміттєвих майданчиків – ОДА

Від минулої п’ятниці 23 червня комунальні служби Львова вивезли 42% переповнених сміттєвих майданчиків, повідомляється на сайті адміністрації області.

«Львівська обласна державна адміністрація координує вивіз сміття зі Львова уже 6 днів. За цей час вдалося вивантажити на полігони області 1765 тонн відходів», – виконувач обов’язків директора департаменту житлово-комунальних послуг ОДА Тарас Зозуля.

За даними ОДА, щоранку спільно з перевізниками та обласним департаментом ЖКГ відбувається нарада, де визначають граничну кількість відходів та дорожню карту вивозу нагромаджених відходів на полігони області, для оперативного вивозу сміття перевізники залучити додаткову спецтехніку.

23 червня у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що 6 тисяч 500 тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені в попередньо підписаному меморандумі, і перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Цей полігон закрили, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи.