Мер Львова Садовий погодився передати «сміттєвий бізнес» обласній адміністрації

Львів – Вивезенням сміття у Львові займатиметься Львівська обласна адміністрації, якщо у найближчий четвер міські депутати підтримають таке рішення. Міський голова Львова Андрій Садовий погодився на пропозицію голови ЛОДА Олега Синютки про передачу повноважень з вивезення твердих побутових відходів. На сьогодні у Львові критична ситуація зі сміттям на майданчиках і базах перевізників.

Очільник Львівщини Олег Синютка звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з пропозицією, щоб місто передало повноваження області на вивезення сміття, для цього перевело з міського в обласний бюджет 300 мільйонів гривень, необхідних на рік на відходи, а також комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» мало б бути у підпорядкуванні області.

Міський голова Львова Андрія Садовий пристав на таку пропозицію, але назвав її ультимативною.

Це – ультиматум громаді міста. Ми повинні прийняти цю пропозицію, наше завдання – зберегти людей

«Це – ультиматум громаді міста, малим і старшим. Я переконаний, що ми повинні прийняти цю пропозицію, заплатити кошти, ми повинні нормально жити і розвиватись, наше завдання – зберегти людей. Ніколи за 26 років незалежності з містом так не говорили, ніколи від нас не вимагали. Після комісії з надзвичайних ситуацій починають відкривати полігони і, думаю, що від сьогодні будуть вивозити відходи. Нас завели в блокаду, в яку нас завели протягом цього року», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Депутати всіх фракцій Львівської міськради прихильно ставляться до того, щоб обласна адміністрація тимчасово, очевидно, два роки, допоки не збудують завод, займалася вивезенням сміття із міста. На найближчій сесії мали б ухвалити відповідне рішення, міський голова сподівається, що воно буде одностайним.

Область взяла сміття на себе

Відтак у разі позитивного рішення, обласна влада зобов’язується у 20-денний термін (до 5 липня) очистити Львів від сміття. А на майданчиках накопичилось понад 5 тисяч тонн сміття, на окремих – воно лежить вже майже два місяці. І це становить небезпеку для здоров’я городян. Ще 500 тонн відходів навантажено на машинах і понад 5 тисяч тонн сміття – на перевалочних станціях. А це майже 12 тисяч тонн відходів, які, за словами міського голови, перевізники не мали куди вивозити через відмови власників полігонів. Однак чи вдасться обласним чиновникам знайти порозуміння з громадами? Адже більшість сміттєвих полігонів на Львівщині переповнені.

Ми вчора розподілили полігони, завтра перевізники звітуватимуть, як вивезли сміття. Є ще розмова з містом Белз

«Ми вчора розподілили полігони, і кожен перевізник розподілив по кількості, і завтра перевізники звітуватимуть, як вивезли сміття. Є ще розмова з містом Белз», – розповів очільник області Олег Синютка представникам партії «Самопоміч», які оголосили про безстрокову акцію під стінами обласної адміністрації. Вони звинувачують обласну владу і центральну у блокуванні вивезення сміття зі Львова.

Досі банер зі звинуваченнями на адресу перших осіб держави висить на Ратуші у центрі міста. У Києві 23 червня продовжували голодування троє народних депутатів від «Самопомочі» з вимогою до центральної влади вирішити ситуацію з львівським сміттям. Міський голова Львова Андрій Садовий має приїхати 23 червня до Києва – можливо, разом із колегами він матиме зустріч із президентом Петро Порошенком, і після цього вирішать, чи продовжуватимуть парламентарі голодування.

Дехто з городян, аби не захлеснутись у смітті, самостійно виходить на вулиці і прибирає відходи, складаючи їх у великі пакети.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 особи, а одного рятувальника досі не знайшли, судовим рішенням цей полігон був закритий і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи. Водночас за цей час місто перерозподілило ринок вивезення сміття, витіснивши маленькі фірми і віддавши цей бізнес шістьом компаніям. На сьогодні системно вивозять сміття лише дві фірми, а двох – перевіряють правоохоронні органи, зокрема щодо відмивання грошей на смітті.