Уряд затвердив план поводження з львівським сміттям – Зубко

Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо вивезення сміття у Львові, йдеться у повідомленні на сайті уряду. За словами віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

«Сьогодні у розпорядженні Львівської міської ради ТЕЦ-2 і 124 га землі, які можуть бути також розглянуті як тимчасові полігони та в подальшому стати майданчиком для створення сміттєспалювального заводу відповідно до проекту, що напрацьовується з міжнародними фінансовими організаціями», - зазначив Геннадій Зубко.

Двоє львів’ян розпочали голодування 20 червня на знак протесту через не вирішену у Львові проблему з вивезенням і утилізацією сміття. Вчора ввечері до протестувальників голова Львівської ОДА Олег Синютка викликав швидку допомогу, щоб медики обстежили голодувальників. Лікарі порадили їм припинити протест. Вранці 22 червня чиновниця Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк і представник партії «Укроп» Олександр Сироїд повідомили, що припиняють голодування.

У Києві біля будівлі Адміністрації Президента продовжують голодування народні депутати від партії «Самопоміч» Олег Березюк, Оксана Сироїд (однофамільці львівських протестувальників) і Тарас Пастух.

На сьогодні у Львові накопичилось близько 12 тисяч побутових відходів.