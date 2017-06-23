Зубко: відсьогодні зі Львова почнуть вивозити сміття

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявляє, що відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття.

«Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабмін затвердив план заходів щодо вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Двоє львів’ян розпочали голодування 20 червня на знак протесту через не вирішену у Львові проблему з вивезенням і утилізацією сміття. Вчора ввечері до протестувальників голова Львівської ОДА Олег Синютка викликав швидку допомогу, щоб медики обстежили голодувальників. Лікарі порадили їм припинити протест.

Вранці 22 червня чиновниця Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк і представник партії «Укроп» Олександр Сироїд повідомили, що припиняють голодування.

У Києві біля будівлі Адміністрації президента продовжують голодування народні депутати від партії «Самопоміч» Олег Березюк, Оксана Сироїд (однофамільці львівських протестувальників) і Тарас Пастух.

За даними місцевої влади, на сьогодні у Львові накопичилось близько 12 тисяч тонн побутових відходів.