Депутати від «Самопомочі» припинили голодування

Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк, який разом із депутатом із цієї фракції Тарасом Пастухом голодував під приміщенням адміністрації президента в Києві, повідомив журналістів, що обидва припиняють своє голодування.

За його словами, тепер обидва вирушають до рідного Львова, щоб у неділю взяти участь у вічі, що має там відбутися.

Раніше в суботу заступника голови Верховної Ради Оксану Сироїд, обрану за списком партії «Об’єднання «Самопоміч», яка теж брала участь у голодуванні, шпиталізували через його наслідки.

Олег Березюк почав голодування в понеділок, 19 червня, наступного дня до нього приєдналися Оксана Сироїд і Тарас Пастух.

Таким чином партійці протестували, як це називають у партії, проти «сміттєвої блокади Львова», в якій «Самопоміч» звинувачує президента і голову уряду.

Натомість у Львові кілька днів тримали «дзеркальне голодування» однофамільці депутатів, не родичі їм – представниця Львівської ОДА Ольга Березюк і журналіст Олександр Сироїд. Вони звинувачували у проблемах саме мера міста.

Лідером партії «Самопоміч» є міський голова Львова Андрій Садовий, який разом зі своєю партією звинувачує у сміттєвій кризі в місті центральну владу України.

Тим часом прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив саме Андрія Садового в нездатності вирішити проблему з вивезенням твердих відходів. А фракція «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді закликала Андрія Садового вирішити проблему зі сміттям у Львові або добровільно піти у відставку з посади міського голови.

У п’ятницю у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. За повідомленням із міськради, за той день із міста вже вивезли 270 тонн сміття з майже 12 тисяч, які накопичилися в місті.

Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив тоді, що 6 тисяч 500 тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені в попередньо підписаному меморандумі, і перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Судовим рішенням цей полігон був закритий, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи. Водночас за цей час міська влада перерозподілила ринок вивезення сміття, витіснивши маленькі фірми і віддавши цей бізнес шістьом компаніям. На сьогодні системно вивозять сміття лише дві фірми, а ще дві перевіряють правоохоронні органи, зокрема щодо відмивання грошей на смітті.